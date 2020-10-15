Полторы сотни педагогов и школьников заболели коронавирусом

Во Владимирской области число заболевших коронавирусом школьников и педагогов перевалило за сотню. Департамент образования сообщил телеканалу «Губерния» о 150 инфицированных. Причем большинство из них — взрослые. Несмотря на рост заболеваемости в школьных коллективах, власти оценивают ситуацию как управляемую и стабильную. Переводить детей на дистанционное образование по примеру Москвы не планируют. В столице школьники старшего звена будут обучаться онлайн после осенних каникул.

— Ситуация у нас управляемая. Картина, которая на данный момент есть в образовательных учреждениях, спокойная. У нас нет оснований принимать решение о массовом переходе на дистанционное образование, — отметила сегодня директор областного департамента образования Ольга Беляева на брифинге в «Белом доме».

На карантин по коронавирусу закрыли 4 школы

Однако отдельные классы и даже школы пришлось закрыть на карантин в связи с распространением коронавируса и ОРВИ. В любом случае, такое решение принимает руководитель учреждения образования исходя из эпидемиологической обстановки и предписаний Роспотребнадзора. По ковиду сейчас распущено несколько классов в 16 школах области. На прошлой неделе их было на две больше. Полностью закрыты двери 4 образовательных учреждений. Остались дома дети из города Гусь-Хрустальный и Судогодского района. В этих муниципалитетах на карантин ушли по две школы.

Избежать массового перехода на дистанционку, по мнению властей, сможет усиленный контроль за состоянием здоровья детей и педагогов. Сейчас областной департамент образования организуют массовые проверки соблюдений санитарных требований. Накануне ревизоры посетили три образовательных учреждения. В двух случаях вопросов не возникло, в одном — были замечены сотрудники без маски, а у ребенка, который пришел на индивидуальное занятие, не измерили температуру.

Ранее областные власти назвали условия для внеплановых каникул в школах региона. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.