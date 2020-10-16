Половину Октябрьского проспекта перекроют из-за ремонта теплосетей

Полтора месяца будет частично перекрыто движение на Октябрьском проспекте в районе пересечения с Лыбедской магистралью. Владимирский филиал «Т Плюс» приступает к реконструкции магистральной тепловой сети. Ограничения движения будут действовать с 20 октября по 30 ноября. На этом участке дороги и сейчас предельно оживленное движение. Автомобилисты пытаются выехать с Лыбедской магистрали на проспект в две полосы, нередко устраивая аварийные ситуации. После закрытия четырех полос будет совсем тяжело. Пути обхода искать довольно трудно, все поедут в центр и на Мира, других альтернатив нет. Хорошо, что к этому времени должен быть завершен ремонт на улице Чайковского. Общественный транспорт с Октябрьского проспекта вернется туда.
Дополнительно в районе дома № 11 по улице Малые Ременники будет организован временный пешеходный переход.
Всего планируется заменить 228 метров теплосети. Взамен старых трубопроводов под проезжей частью Октябрьского проспекта будут смонтированы новые трубы в пенополиуретановой изоляции, оснащенные системой оперативного диспетчерского контроля, которая позволит в режиме реального времени получать информацию о текущем состоянии теплосети. Общий объем инвестиций составит 25,5 миллиона рублей. Подрядчик должен успеть после ремонта уложить новый асфальт и восстановить тротуары и газоны.
В этом году в районе Октябрьского проспекта уже дважды велись работы. Один раз на проезжей части у Арбитражного суда и другой раз у Следкома.
Ранее «Призыв» сообщал о том, что в конце дорожного сезона мэрия взялась за переходы. О повышении безопасности дорожного движения задумались после скачка аварийности.
Обсуждение 2
Давайте, конечно, везде все раскопаем и будем по 3 часа как в Москве ехать на работу.
Неужели нельзя делать ремонт поочередно, одно сделали — приступили к другому.
Они же уже делали ремонт теплосетей на Октябрьском проспекте! Даже стрим на ПРИЗЫВе был!