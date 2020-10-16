Половину Октябрьского проспекта перекроют из-за ремонта теплосетей

Полтора месяца будет частично перекрыто движение на Октябрьском проспекте в районе пересечения с Лыбедской магистралью. Владимирский филиал «Т Плюс» приступает к реконструкции магистральной тепловой сети. Ограничения движения будут действовать с 20 октября по 30 ноября. На этом участке дороги и сейчас предельно оживленное движение. Автомобилисты пытаются выехать с Лыбедской магистрали на проспект в две полосы, нередко устраивая аварийные ситуации. После закрытия четырех полос будет совсем тяжело. Пути обхода искать довольно трудно, все поедут в центр и на Мира, других альтернатив нет. Хорошо, что к этому времени должен быть завершен ремонт на улице Чайковского. Общественный транспорт с Октябрьского проспекта вернется туда.

— Движение автомобильного транспорта будет организовано по двум крайним полосам автодороги, со стороны дома № 9 по Октябрьскому проспекту. Для удобства жителей разработана и утверждена схема передвижения пешеходов, городского и автомобильного транспорта. Она будет размещена на информационных стендах в местах производства работ и на официальном сайте компании, — сообщают в пресс-службе «Т Плюс».

Дополнительно в районе дома № 11 по улице Малые Ременники будет организован временный пешеходный переход.

Существующая «зебра» будет недоступна из-за ограждений. В компании уверяют, что на период реконструкции магистральной сети потребители останутся с горячей водой и отоплением. Энергетики перед началом ремонта проложат резервную схему теплоснабжения.

Всего планируется заменить 228 метров теплосети. Взамен старых трубопроводов под проезжей частью Октябрьского проспекта будут смонтированы новые трубы в пенополиуретановой изоляции, оснащенные системой оперативного диспетчерского контроля, которая позволит в режиме реального времени получать информацию о текущем состоянии теплосети. Общий объем инвестиций составит 25,5 миллиона рублей. Подрядчик должен успеть после ремонта уложить новый асфальт и восстановить тротуары и газоны.