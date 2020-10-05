Полицейских обвиняют в избиении задержанного

В отношении двоих сотрудников полиции Владимирской области возбуждены уголовные дела по статье «Превышение должностных полномочий». Правоохранителей подозревают в избиении задержанного. По версии следствия, вечером 30 августа сотрудники патрульно-постовой службы остановили 35-летнего мужчину для проверки документов.

Не имея на то законных оснований и осознавая, что явно превышают свои должностные обязанности, полицейские ударили задержанного резиновой палкой по ногам и голове. В результате потерпевший получил перелом руки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Задержанный мужчина получил перелом руки.

Расследование уголовного дела продолжается во взаимодействии с оперативно-розыскной частью собственной безопасности УМВД России по Владимирской области.

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