Покупателей без масок больше не пустят в магазины

С 9 октября магазинам и предприятиям сферы услуг Владимирской области запрещено обслуживать клиентов без средств индивидуальной защиты. В связи с распространением коронавирусной инфекции в указ губернатора региона № 38 «О введении режима повышенной готовности» внесены соответствующие изменения. Документ уже опубликован на сайте правовой информации, а значит, вступил в силу.

Ранее Роспотребнадзор уже обозначал свою позицию по этому вопросу. Сотрудники торговых точек и их посетители без масок могут быть привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. А охранники или продавцы имеют право «ненасильственно воспрепятствовать» допуску и обслуживанию людей без индивидуальных средств защиты. Такие действия, настаивает Роспотребнадзор, не могут и не должны рассматриваться как действия, ущемляющие (нарушающие) права потребителей.

Во Владимирской области ужесточили масочный режим.

При этом запрет на обслуживание клиентов без масок, введенный новым указом, не распространяется на общественный транспорт и такси, там он носит рекомендательный характер. «Рекомендовано не допускать нахождения граждан в общественном пассажирском транспорте и такси без средств индивидуальной защиты дыхательных путей», — говорится в документе.

Между тем жители Владимира отметили, что уже сегодня утром в общественном транспорте пассажиров в масках стало в разы больше. То ли причиной тому стал ежедневный прирост инфицированных в регионе, то ли рекомендация властей была воспринята населением как запрет.

— Каждый день наблюдаю, средства защиты используют единицы. Сегодня картина резко изменилась. Уже на остановке люди стояли в масках и, соответственно, их не снимали и в автобусе, — рассказала «Призыву» жительница Владимира Татьяна.

Масочный режим был введен во Владимирской области 27 апреля. Согласно указу губернатора маски обязательно носить в торговых точках, учреждениях, на вокзалах и в общественном транспорте. Чуть позже к этому перечню добавили собрания и брифинги.

Ранее «Призыв» рассказывал о штрафах за нарушение масочного режима. С апреля составлено около 3800 протоколов.