Поиски пропавшего мальчика взял на контроль глава Следкома

Председатель Следственного комитета России проконтролирует поиски 7-летнего мальчика, пропавшего 28 сентября в Камешковском районе. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования и поисковых мероприятий. «Следователи и следователи-криминалисты СК России устанавливают все обстоятельства совместно с региональными управлениями МВД», — сообщает пресс-служба СК России.

7-летний мальчик пропал 28 сентября. Он не вернулся домой из школы.

Поиски идут девятый день. На месте работают волонтеры «Лиза Алерт», представители МЧС, прокуратуры, полиции, Следкома, военные и чиновники. Поиски ведутся круглые сутки и не сворачиваются. Зоны прочесывания и маршруты ежедневно меняются и расширяются. Накануне в поисках были задействованы ВАСТК «Штурман» и вертолёт «Робинсон-1». Ведётся беспрерывный отсмотр снимков с беспилотников. «С 29 сентября по 4 октября общее количество отснятых фотографий по этому поиску — 25 949 штук. Это рекордное количество среди всех поисков отряда», — сообщает «Лиза Алерт».

Ранее «Призыв» сообщал, что к поискам присоединяются волонтеры из Рязанской, Нижегородской, Тверской, Ивановской областей.