Поиски пропавшего мальчика ведутся в круглосуточном режиме

Пятый день продолжаются поиски семилетнего мальчика из Камешковского района. Брошены все силы и средства. Задействованы правоохранители, спасатели, волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и все неравнодушные к судьбе мальчика. Помощь продолжает поступать и из соседних областей. В Камешковский район прибыли добровольцы из Твери, Москвы, Калуги, Рязани, Чувашии, Костромы и Иваново. Как рассказали поисковики отряда «Лиза Алерт», работа ведется в круглосуточном режиме. Всего с начала поиска выполнена 301 задача. С помощью беспилотников были обследованы близлежащие поля, вездеходом «Шерп» проверены оросительные каналы, исследованы несколько водоёмов, в том числе озеро Урдах. «Кажется, что уже отработаны все возможные версии, но мы не сдаёмся и отрабатываем задачу за задачей», — подчеркивают поисковики.

По данным на сегодняшнее утро, в поиске приняли участие более ста добровольцев «Лиза Алерт» и около 30 представителей других поисковых отрядов.

Чтобы получить хоть какую-то информацию, за помощью вновь обращаются к водителям, которые могли находиться 28 сентября с 13.00 до 14.30 на дороге Камешково — Волковойно — Горки — Мишнево — Кижаны и у них сохранились записи с видеорегистратора. — Если ваш видеорегистратор зафиксировал нужный период времени, просьба сообщить об этом в оперативный штаб поиска, который постоянно находится в Доме Культуры села Горки, или позвонить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52, — обратились поисковики.