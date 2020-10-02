Поиски пропавшего мальчика ведутся в круглосуточном режиме

Как рассказали поисковики отряда «Лиза Алерт», работа ведется в круглосуточном режиме. Всего с начала поиска выполнена 301 задача. С помощью беспилотников были обследованы близлежащие поля, вездеходом «Шерп» проверены оросительные каналы, исследованы несколько водоёмов, в том числе озеро Урдах. «Кажется, что уже отработаны все возможные версии, но мы не сдаёмся и отрабатываем задачу за задачей», — подчеркивают поисковики.
Чтобы получить хоть какую-то информацию, за помощью вновь обращаются к водителям, которые могли находиться 28 сентября с 13.00 до 14.30 на дороге Камешково — Волковойно — Горки — Мишнево — Кижаны и у них сохранились записи с видеорегистратора.
— Если ваш видеорегистратор зафиксировал нужный период времени, просьба сообщить об этом в оперативный штаб поиска, который постоянно находится в Доме Культуры села Горки, или позвонить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52, — обратились поисковики.
Отряд «Лиза Алерт» не принимает денежную помощь, не имеет расчетных счетов и виртуальных кошельков. И этим уже воспользовались мошенники. Поэтому жителей региона просят быть бдительнее. Добровольцы «Лиза Алерт» также уточняют, что не сотрудничают с гадалками, ясновидящими. Отрабатывать каждое их предположение поисковики попросту не успевают, да и случаев реальной помощи экстрасенсов отрядом не было зафиксировано.
Внести свою посильную помощь можно необходимым оборудованием. Штаб остро нуждается батарейках, фонарях, аккумуляторах, туристических навигаторах и чернилах. На месте необходимы цветные ориентировки и файлы. Ежедневно площадь расклейки ориентировок расширяется.
Мальчик пропал 28 сентября. Он возвращался с уроков. Однако, после того как он вышел из школьного автобуса, домой не вернулся. Ранее «Призыв» сообщал, что по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело.
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