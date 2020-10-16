Почти 20 дней продолжаются поиски пропавшего Савелия Роговцева

Поиски семилетнего мальчика, пропавшего по дороге домой, продолжаются почти 20 дней. Работы ведутся непрерывно. Однако место нахождения Савелия Роговцева неизвестно с 28 сентября. Ребенок вышел из школьного автобуса, и больше его никто не видел. Савелий объявлен в федеральный розыск. На личный контроль дело взял главный следователь страны. Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о ходе расследования и поисковых мероприятий. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

— Уголовное дело в производстве. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств безвестного исчезновения несовершеннолетнего, — пояснили «Призыву» в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.

За этой короткой формулировкой — надежда тысяч людей, которые следят за судьбой Савелия Роговцева. Ориентировки повсюду: на остановках, фонарных столбах и баннерах. Рост 120 сантиметров, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет в синие куртку, брюки и кроссовки. С собой — черно-зеленый рюкзак. Не узнать школьника в толпе кажется уже невозможно.

На поиски мальчика, не дошедшего до дома всего 300 метров, привлечены тысячи людей. С первых дней на месте происшествия был уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области. Геннадий Прохорычев в тесном контакте со всеми, кто знал ребенка, в том числе с родителями Савелия Роговцева. Учителя и мама школьника передали омбудсмену его рисунки. Психологи изучают все, что на них изображено. Один из рисунков специалистов насторожил. На альбомном листе — одинокое дерево и строение, похожее на шалаш.

— Сейчас психологи изучают рисунки пропавшего мальчика. И надо сказать, что некоторые из них вызывают опасения. Они тревожные. Но тут важно понять, когда они были нарисованы, было ли это задание школьного учителя или ребенок рисовал на свободную тему. Их расшифровывают специалисты, — рассказал «Призыву» Геннадий Прохорычев. — Я нахожусь на связи и с оперативным штабом, который работает на месте, и с родителями мальчика. Завтра снова отправляюсь в Камешковский район, в поселок Горки. Специалисты отрабатывают самые разные версии произошедшего. Мы не теряем надежду, что Савелия найдут.

По словам Геннадия Прохорычева, в первые дни помощь в поисках ребенка предлагали медиумы и экстрасенсы. Выходили лично на него и на оперативный штаб. Разговор заканчивался после предложения приехать и показать место нахождения Савелия. Как показывается практика, такие наводки результатов не дают.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета и полиции. Допрошены более 250 человек. Осмотрены, в том числе с использованием служебных собак, более 150 строений, включая жилые дома поселка Горки. Осушен один искусственный водоем и колодцы. При помощи водолазов исследованы близлежащие водоемы. В рамках расследования уголовного дела назначено 16 экспертиз (генетическая, компьютерная, трасологическая и иные), проведены обыски, выемки, следственные эксперименты и проверки показаний на месте, а также иные необходимые следственные действия.

Две недели вместе с правоохранителями в круглосуточном режиме в поселке Горки работал оперативный штаб. 15 268 пройденных километров, 617 отработанных задач, 35 тысяч просмотренных снимков, сделанных с помощью беспилотных летательных аппаратов. На помощь добровольцам из Владимира приезжали коллеги из 13 регионов страны. Сейчас активная фаза поисков добровольцами остановлена.

— На данный момент мы вынуждены сообщить, что штаб сворачивает свою работу и поиск будет проходить в режиме автономных групп, а также в режиме информационного мониторинга, — сообщается в официальной группе «Лиза Алерт» в «ВКонтакте». — Информация о задачах и выездах на место будет сообщаться дополнительно.

Чтобы пролить свет на бесследное исчезновение ребенка, пришлось установить все транспортные средства, проезжавшие через поселок в момент ЧП. Следователи уже изъяли и просмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения. На причастность к совершению преступления проверили владельцев автомобилей. Допрошен был и хозяин синего «Nissan», выйти на которого удалось не сразу. Ориентировку на иномарку распространил Следком. В итоге автомобиль нашли, но никакой значимой информации ни водитель, ни пассажир не предоставили, рассказали «Призыву» в пресс-службе СУ СКР по Владимирской области.

Тысячи человек на машинах и квадроциклах, пешие и конные расчеты, 5 водолазных групп и 13 кинологов. Самые масштабные поиски пропавшего ребенка в нашем регионе продолжаются. Пропал спокойный, отзывчивый и в меру стеснительный ребенок. Такую характеристику дали Савелию его учитель и воспитатели детского сада, который мальчик раньше посещал. Жизнерадостный, добрый, всегда готовый прийти на помощь. Так говорит о Савелии детский омбудсмен. Сейчас помощь нужна самому школьнику. И так хочется верить в чудо.