Плачу только картой

Ирина Савельева рассказала о том, как перешла на оплату картой и выложила из сумки кошелек. Ирина проживает во Владимире, воспитывает дочку одна. Она работает бухгалтером в фирме и воспитывает дочку Марину. В сентябре девочка пойдет в 8 класс.

Ритм современной жизни

Я привыкла все решать сама. С тех пор как развелась, рассчитываю только на себя.

Моя жизнь проходит в сумасшедшем темпе. С утра я бегу на работу, вечером три раза в неделю — фитнес-зал. Сейчас мы еще делаем ремонт — нужно выбрать и купить материалы, найти мастеров, со всеми договориться. Если выдается свободная минутка — предаюсь своему хобби — шью платья себе и дочери. В выходные мы ездим к моим родителям в деревню — помогать по хозяйству.

Ничего не упустить

Как истинный бухгалтер, я во всем люблю четкость — никогда не пропускаю платежи за квартиру, исправно выплачиваю кредит за машину — хорошая кредитная история понадобится мне, когда через пару лет дочь захочет поступить в вуз.

Чтобы в суете дней ничего не забыть, я подключила автоплатежи — каждый месяц Сбербанк сам пополняет мой счет за интернет и мобильную связь, оплачивает электроэнергию, газ, воду и квартплату. Мне этим голову забивать не приходится.

Покупать легко и быстро

В магазинах мне всегда нравилось расплачиваться картой, особенно бесконтактной — не ищешь мелочь на кассе, не задерживаешь очередь, не пачкаешь руки купюрами, оплатил в одно касание и можешь идти. К тому же расплачиваясь картой, получаешь бонусы Спасибо от Сбербанка. Мы с дочерью обычно копим их в течение года и тратим на новогодний стол — получается такой подарок к празднику — все продукты почти бесплатно — за «Спасибо». А как только у меня появился новый смартфон с поддержкой NFC, сразу настроила бесконтактную оплату. Если карту можно забыть в другой сумочке, то телефон, как правило, всегда с собой.

Безопасность прежде всего

Интернет-магазины давно и прочно вошли в мою жизнь. Они помогают неслабо экономить деньги, берегут время и позволяют не ограничиваться в выборе. Для своего хобби я заказываю необычную фурнитуру и ткани, для

дочери — книги и украшения, для дома — мебель и бытовую технику. Для интернет-покупок специально завела цифровую карту.

В Сбербанк Онлайн это делается практически в один клик.

Послесловие

Отказ от налички для меня не самоцель. Просто в какой-то момент я поняла, что перестала пользоваться кошельком и выложила его, чтобы не таскать эту тяжесть. На экстренный случай держу в сумочке тысячу. Только вот уже почти год она лежит в ней без дела. Платить картой или телефоном мне быстрее, проще и удобнее.