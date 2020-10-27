Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин встретился с Губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Ключевой повесткой встречи стали вопросы цифровизации региона и перспектив сотрудничества в рамках подписанного ранее Соглашения.

В ходе встречи стороны актуализировали достигнутые ранее договоренности о сотрудничестве в сферах здравоохранения, информационных технологий, стратегии развития региона и приоритетных отраслей, в том числе сельского хозяйства и лесной промышленности. Особое внимание было уделено образовательным проектам Сбера реализуемым в регионе и расширению перечня образовательных программ с привлечением IT ресурсов Сбербанка для самых широких слоев населения.

Важной темой встречи стали итоги ряда совместных пилотных проектов краевого правительства и банка. В частности, обсудили цифровизацию медицинской сферы в регионе и ход реализации совместных проектов в этой отрасли в 2020 году. Так, в течении года на территории Пермского края опробованы голосовые сервисы для населения, позволяющие автоматизировать оповещение и запись пациентов на прием с помощью технологий распознавания и синтеза речи. Распознавание голоса использовалось и для повышения эффективности работы медицинского персонала – решение Voice2med позволяет заполнять медицинскую документацию с помощью голоса, что сокращает время работы с документами.

Также отметили перспективы взаимодействия в рамках реализации совместных инициатив Сбер и Еаптеки, одного из лидеров сферы электронной продажи и доставки безрецептурных лекарств и товаров для здоровья в России. В рамках сотрудничества планируется глубокая интеграция Еаптеки в экосистему Сбера — продажа лекарств будет интегрирована в СберЗдоровье, СберЛогистику, СберПрайм и позволит получить необходимые качественные лекарства в дополнение к грамотной медицинской консультации.

Еще одна тема рабочей встречи – государственно-частное партнерство (ГЧП), в частности, строительство инфраструктурных проектов в сфере образования. Так, например, возможность создания комфортной среды для студентов – строительства жилого квартала и новых общежитий, а также финансирование строительства 23 школ для нужд Пермского края. Конкретные механизмы стороны будут обсуждать в рамках дорожной карты.

Дмитрий Махонин также предложил представителям Сбера совместно с Правительством Пермского края поучаствовать в проекте Сириус и предложить схему финансирования строительства школы «Академия Первых».

По словам губернатора Дмитрия Махонина, ряд нужных и долгожданных объектов для региона будет претворяться в жизнь с помощью механизма ГЧП. «Сегодня в крае реализуется около 100 концессионных соглашений. Пермский край находится на 5 месте в России по использованию инструментов ГЧП. Поэтому в ближайшие годы будем расширять сотрудничество с институтами ГЧП и финансовыми организациями. И в этом плане рассчитываем на поддержку и возможности Сбербанка. Еще одно направление сотрудничества – это предоставление «дешевых» и длинных денег для бизнеса Прикамья. Благодаря им мы можем наращивать реализацию инвестиционных проектов в социальной сфере, ЖКХ, инфраструктуре, на которые есть большой запрос со стороны жителей края», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

По итогам встречи, стороны договорились о создании Совета при Губернаторе Пермского края по реализации проектов с использованием инструмента ГЧП, куда в том числе войдут представители финансовой организации. Кроме того, руководители рассмотрели возможность размещения Дома предпринимателей на одном из объектов Сбербанка и создания в Перми межрегионального ипотечного центра.

Одной из важных тем встречи стала «зеленая повестка». Напомним, в августе в ходе онлайн-встречи Дмитрий Махонина с Президентом, Председателем Правления ПАО Сбербанк Германом Грефом, были достигнуты договоренности об участии банка в создании мастер-плана и документации проекта «Зеленое кольцо», который включен в список приоритетных программы «Пермь-300». Проект подразумевает комплексное благоустройство береговых территорий малых рек Перми: Егошихи и Данилихи, а также благоустройство Черняевского леса. Дмитрий Махонин предложил Петру Колтыпину расширить тематику взаимодействия по «Пермь-300» и рассмотреть возможность участия в проекте развития набережной Перми: создания скейтпарка, спортивных и игровых зон, мест отдыха.

Руководители также договорились об организации взаимодействия с крупнейшими машиностроительными заводами г. Перми, расположенными вблизи долин малых рек и проведении рабочей встречи для обсуждения и принятия решений по повышению экологического уровня данных предприятий. В рамках проекта «Чистая Кама» ПАО Сбербанк совместно с Правительством Пермского края изучит опыт по реализации очистных проектов в России для предложения структуры финансирования и дальнейшей реализации проекта.

Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин:

«Мы видим большой потенциал в развитии проектов, совместных с Правительством Пермского края. И нам приятно, что регион отзывается на наши предложения по ряду приоритетных направлений. Мы также рассчитываем на успешное сотрудничество во внедрении школьной цифровой платформы в регионе.

Огромный потенциал мы также видим в развитии государственно-частного партнерства в регионе. По итогам встречи будет сформирована рабочая группа с участием ПАО Сбербанк и представителей бизнеса региона с целью проведения регулярных коммуникаций в рамках реализации проектов ГЧП в сфере образования и ESG».