Первый центр цифрового образования «IТ-КУБ» открылся во Владимире

В политехническом колледже во Владимире открылся центр цифрового образования «IТ-КУБ». Он ориентирован на школьников и студентов, проявляющих интерес к технике и современным технологиям. Проект нацелен на популяризацию технических профессий, увеличение охвата учащихся IT-технологиями и раннюю профессиональную ориентацию. На базе этого центра начнут готовить будущих инженеров и программистов, которые после окончания школы смогут продолжить обучение на базе колледжа.

«IТ-КУБ» предлагает школьникам и студентам 6 направлений развития.

Шесть кубов разделены по направлениям рабочих программ: «Программирование на Python» партнер программы Яндекс.Лицей, «Мобильная разработка» партнер программы IT школа Samsung, «Разработка VR/AR-приложений», «Программирование на Java», «Кибергигиена и работа с большими данными», «Программирование роботов».

— Первые группы уже сформированы. Занятия начнутся с 12 октября. Принимаются ребята от 7 до 17 лет. Занятия бесплатные, по полтора часа. Базовый курс рассчитан на 72 часа. Для иногородних хотим проводить занятия по субботам, по три часа. Корректируем программу для них, — рассказывает руководитель «IТ-КУБ» Игорь Скрябин.



Помещения центра цифрового образования занимают отдельное крыло колледжа. Каждый куб имеет свой цвет и оформление. Между основными комнатами по изучению программирования по курсам есть также игровые и залы для общих мероприятий.

Новый центр чем-то похож на «Кванториум33» и «Платформу33», но здесь больше оборудования, просторнее помещения, в обучении сделан акцент именно на программирование. Программы первых двух учреждений, расположенных во Владимире на улице Суздальской, больше рассчитаны на школьников и подростков, начинающих свой путь в мире инноваций и инжиниринга.

Зарегистрироваться или получить более подробную информацию можно на сайте проекта «IТ-КУБ» или в специальном разделе на сайте политехнического колледжа.

Ранее «Призыв» сообщал о возможностях перехода детей на дистанционное обучение. Школы пока не готовы к учебе на расстоянии.