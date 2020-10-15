Первый снег пообещали синоптики на этой неделе

Период необычно теплой для октября погоды подходит к концу. Уже завтра, 16 октября, во Владимирской области резко похолодает. Небо затянут дождевые облака, усилится ветер. Начинается настоящая суровая осень. Днем воздух уже не прогреется выше +9 градусов, а ночью и вовсе синоптики обещают заморозки. Температура опустится до нуля градусов. Помимо дождей, которые с завтрашнего дня прогнозируются почти ежедневно, не исключен и первый снег. Однако синоптики успокаивают: снежный покров пока не сможет сформироваться, почва еще слишком теплая.

Центральная Россия будет погружаться в предзимье.

— На территории нашей страны начинается сезон предзимья. Прямо с 15-го числа в центре Европейской России заметные изменения: вместо южных потоков будут западные, а потом северо-западные, а затем и северо-северо-западные, будет резкое понижение температуры. Температурный фон будет около и даже ниже нормы, — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Таким образом, сегодняшний день станет заключительным в череде аномального тепла, которое нынешняя осень нам подарила.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за погоды в лесах под Владимиром снова зацвела земляника. Тепла и солнца ягоде хватило, чтобы созреть.