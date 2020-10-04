Перинатальный центр украсят бабочками и цветами

В послеродовых палатах областного перинатального центра во Владимире появятся сказочные пейзажи. Сейчас волонтёры расписываю там стены. У всех желающих детей организаторы акции снимают отпечатки ладоней. С помощью трафаретов их переводят в виде красочных бабочек и цветов на стены медучреждения. Всего будет раскрашено 6 послеродовых палат, где мамы пребывают вместе с детьми. Закончить свою работу волонтеры планируют в нынешнем году.

Рисунки делают в рамках акции «Шаг в жизнь», посвящённой профилактике абортов.

Основную работу по нанесению рисунков выполняет Мария Душейко — мама двух девочек. Её путь добровольца начался три года назад после личного потрясения, когда младший ребенок родился недоношенным. Врачи помогли выходить малышку. Тогда женщина и приняла решение помогать мамочкам с их крохами. Уже несколько лет вместе с другими волонтерами она дарит перинатальному центру и детской областной больнице свои вязаные изделия: одежду, покрывальца и осьминожек для теплоты и тактильного спокойствия недоношенных деток. А этой осенью Мария решила поучаствовать в благотворительном проекте «Шаг в жизнь».

— Эта помощь для меня — личная и острая тема. Уверена, что мы делаем важное дело – помогаем беззащитным маленьким детям бороться за жизнь, — говорит Мария.

Проект «Шаг в жизнь», кроме росписи стен, организует для старших школьников и студентов просветительские лекции и онлайн-экскурсии в перинатальный центр. В планах охватить этими мероприятиями около 2,5 тысячи детей, подростков и более возрастных молодых людей.

— Проект осуществляется на средства гранта. Финансовая поддержка составила около 1 миллиона 400 тысяч рублей, — рассказала «Призыву» Галина Шипарева, руководитель регионального отделения организации «Палата защиты прав пациентов», реализующей проект. — Просветительские лекции среди студентов также будут посвящены темам контрацепции и заболеваниям, передающимся половым путём.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирские женщины живут на 11 лет дольше мужчин. Такую статистику предоставил Владимирстат.