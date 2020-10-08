Переходы в центре Владимира требуют обезопасить после смертельного ДТП

Переходы в центре Владимира нужно срочно обезопасить. Этого требуют как дорожная служба ГИБДД, так и общественники. После чудовищной аварии на «зебре» у Центра ИЗО, в которой из-за 19-летнего водителя «Лады Ларгус» погибла 30-летняя мама двоих детей, специалистов безоговорочно поддержат и большинство жителей города. Эксперты составили перечень мероприятий, которые необходимо провести на нерегулируемых переходах в историческом центре Владимира. Их направят в администрацию. Ведь именно чиновники должны сделать все необходимое для обеспечения безопасности дорожного движения.



Переходы в центре — наиболее аварийные. Это показывает статистика за последние 5 лет. Но и текущая статистика вызывает большую тревогу. В этом году во Владимире произошло 122 наезда на пешеходов. В результате аварий с участием пешеходов 18 человек погибли и 107 получили травму. Рост по сравнению с прошлым — 12%. 55 наездов совершено на пешеходных переходах. Очевидно, что нужно принимать срочные меры.

Артем Черней, сооснователь общественного движения «Владимир будущего»:

Начинать нужно с самого простого, того, что можно сделать уже сейчас. Это ограничение скорости до 40, а может, и до 30 километров в час. Чтобы не дать возможности здесь разгоняться.

Есть статистика, которая показывает, что при столкновении автомобиля и пешехода на скорости 30 километров в час выживает 9 из 10 пешеходов. При увеличении скорости до 60 километров в час выживает один пешеход.

Нужно повесить знаки, использовать дизайн, чтобы водители чувствовали себя неуютно, некомфортно.

Нужно посадить Большую Московскую на диету, сузить полосы до 3-3,2 метров, что возможно по ГОСТу. Чтобы водители не стремились разогнаться.

Идея о сужении полос движения транспорта не нова. Мэрия сама давала задание архитекторам проработать вариант создания пешеходной зоны в центре города, отхватив кусок от проезжей части. Правда, пока этот проект пятилетней давности так и остался на бумаге. Общественники уверены, что в течение ближайших десяти лет город придет к тому, что основной трафик автомобилей перейдет на Лыбедскую магистраль, освободив центр под общественный транспорт, велосипеды и самокаты.

В ГИБДД сообщают, что в сентябре резко выросла аварийность на переходах.

Ежедневно регистрируют случаи, в том числе и с детьми. Возобновились профилактические рейды. Инспекторы ГИБДД ходят по школам, проводят профилактические беседы с родителями и детьми, дислокация патрулей сместилась больше к переходам у школ и детсадов.

Валерьян Шируков, старший инспектор отдела ГИБДД города Владимира:

По мнению руководства, проблема должна решаться комплексно.

Один из наиболее эффективных способов снижения тяжести последствий в результате наездов на пешеходов является установка искусственных неровностей.

До конца года во Владимире установят, как минимум, еще 11 искусственных неровностей на аварийных участках дороги. Нельзя сказать, что мэрия совсем не уделяет внимания безопасности пешеходов, отдавая предпочтение водителям. Так, в центре на Соборной площади на переходе поставили светофор. Один из переходов у Золотых ворот и школы № 1 убрали, чтобы перенаправить потоки на регулируемые «зебры».



Тем не менее в центре все равно остается немало опасных переходов: у стадиона «Торпедо», Золотых ворот, Центра ИЗО, гостиницы «Владимир», спортшколы, Эрлангенского дома. Одних знаков явно недостаточно. Нужна яркая и долговечная разметка, ограничение скорости, камеры фото- и видеофиксации нарушений и искусственные неровности.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что во Владимире появятся два светофора. Администрация меняет схему движения на двух опасных перекрестках.