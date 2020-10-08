Пенсионеры на самоизоляции: от кого ждать помощи

Режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет во Владимирской области продлили до 18 октября. Снова. Покидать своё жильё пожилые могут только по уважительным причинам: за медицинской помощью, для выгула животных, чтобы выбросить мусор и до ближайшего магазина. Работающим пенсионерам продлили больничные листы. И сколько еще это будет продолжаться, не знает никто. Как переживают вынужденную изоляцию пожилые люди и кто им может помочь, читайте в этом материале «Призыва».

Пенсионеры скучают по общению и работе

Владимиру Назарову 68 лет. Как и многие пенсионеры вот уже больше полугода он на вынужденной самоизоляции. За всю свою трудовую деятельность, а это более 40 лет, Владимир Александрович никогда так долго не был на больничном. Несмотря на возраст, он продолжает работать на Владимирском станкостроительном заводе. Признается, что работа его закалила, силы есть, и организм никогда не давал сбоев.

Каждое утро Владимир Назаров с радостью спешил на завод. Для него это не просто источник дохода, но и опора в жизни, которая придает уверенность и дарит ощущение востребованности. На заводе с Владимиром Назаровым трудятся много возрастных коллег. Уходить на покой никто не спешит.

— Когда началась пандемия и пришлось уйти на самоизоляцию, я это решение поддержал. Думал, что это временно. Тогда я даже представить себе не мог, насколько затянется мой «отпуск». Когда уже сбился со счета, сколько раз самоизоляция для возрастных жителей региона продлевалась, началась паника, — рассказал «Призыву» Владимир Александрович. — Понял, что больше нет никаких сил сидеть в однокомнатной квартире! Стал ловить себя на мысли, что теряю жизненные силы, ослабеваю. Летом, конечно, спасала дача. А сейчас особенно тяжело. Дом, поход в магазин и снова дом. Отвлечься от навалившихся тяжелых мыслей, связанных со старостью и ненужностью, помогают близкие…

Горячая линия ФСС по больничному для работающих пенсионеров: 8 (800) 302-75-49

Самоизоляция — сильный стресс

Самоизоляция — сильный стресс для пожилых людей. Он может возникнуть из-за отсутствия общения, привычного досуга и свободного передвижения по улице, говорят психологи. Пенсионеры тревожатся за своё здоровье и доступность медицинской помощи. Поэтому бабушки и дедушки на изоляции очень нуждаются в заботе и внимании.

– Пенсионеры беспокоятся, что врачи сейчас обращают внимание лишь на больных с ковидом, а они с их хроническими заболеваниями, в том числе диабетом, онкологией, гипертонией, отодвинуты на задний план, — говорит Юлия Кабицина, клинический психолог, ведущий эксперт проекта «Цвет преображения». – Режим самоизоляции и необходимость носить маски — тревожащий фактор для пожилых граждан, в том числе пациентов моей специфики с онкопатологиями. Вынужденное сидение дома наносит свой отпечаток — человек чувствует себя ограниченным и даже брошенным. Пожилые люди нуждаются в общении. Но из-за потока новостей о COVID-19 они слишком беспокоятся. Поэтому я как психолог рекомендую свести к минимуму просмотр и прослушивание новостей об этом. Доверять только надежным источникам.

Пенсионеры на самоизоляции страдают от недостатка общения.

Юлия Кабицина советует родственникам пенсионеров помочь им с организацией досуга и постоянно поддерживать связь хотя бы по телефону. Лучше всего общаться с пожилыми на позитивные темы, а не обсуждать ковид-ситуацию в стране. С ними нужно, как с детьми, спрашивать о питании и режиме дня, говорит психолог. Стресс же может обострить хронические заболевания.

Самоизоляция — необходимая мера

Тем временем владимирские медики призывают пенсионеров соблюдать самоизоляцию, потому что от этого напрямую зависит их здоровье. По их мнению, пожилые граждане должны находиться дома большую часть времени, регулярно проветривать квартиру, пить выписанные врачами базовые препараты. Выходить на улицу для прогулки можно, но в одиночку или парой, живущей в одной квартире.

Также врачи просят не загружать пенсионеров внуками. Дети болеют бессимптомно и могут заразить своих бабушек и дедушек. Продукты пожилым могут привозить родственники. Они должны быть в масках и перчатках.

Терапевт городской больницы № 5 Изабелла Ивкова советует пенсионерам обеспечить себя на изоляции мобильной связью и Интернетом, чтобы быть в постоянном контакте со своим участковым врачом и консультироваться с ним дистанционно. Среди пациентов медучреждения почти одна треть – люди пенсионного возраста.

— Бабушки вызывают сейчас врачей на дом, если у них температура или другие жалобы, либо приходят на прием сами в поликлинику. Но все они дисциплинированные, сидят в масках, соблюдают дистанцию. Мы их стараемся вперед пропустить, –говорит Изабелла Ивкова. – Важно понять, что нельзя ждать критического момента, доводить до тяжелого состояния свою болезнь. Надо обращаться за помощью к врачам. Недавно за один день мы троих в реанимацию сразу отправили, хотя болеют они, оказывается, уже месяц.

Помощь пенсионерам на самоизоляции

Помимо врачей на помощь старшему поколению готовы прийти соцработники. Сейчас они работают в штатном режиме. Во Владимире на учете стоят 1100 граждан, обслуживаемых на дому. Эта поддержка действует постоянно. Пользуются ей как обычные пенсионеры разных возрастных категорий, так и с инвалидностью. Причем женщин среди них больше, чем мужчин.

— Соцработники доставляют продукты питания на дом, оказывают помощь в уборке, приготовлении пищи, оплате коммунальных услуг. А ещё содействуют в медицинской, психологической и юридической помощи, — пояснила «Призыву» Елена Беряцкене, директор управления соцзащиты населения по городу Владимиру. — У кого доход ниже полуторной величины прожиточного минимума, тот человек будет обслуживаться бесплатно. А у кого пенсия выше, то услуга предоставляется по утвержденному тарифу. Он невысокий и для наших пенсионеров вполне доступный.

Чтобы получить поддержку от сотрудников собеса, в первую очередь необходимо позвонить в управление соцзащиты населения. Номер единого социального телефона по Владимиру: (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21. После чего работник придет к пожилому человеку на дом и вместе с ним решит, с какой периодичностью ему потребуется помощь. Помощник приходит на дом обязательно в средствах индивидуальной защиты: маске, перчатках и бахилах, заверили в собесе.

Ранее «Призыв» сообщал, как вторую волну коронавируса переживают владимирцы, проживающие за рубежом. Сейчас наши соотечественник работают и учатся в Турции, Германии, США.