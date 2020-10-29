Пенсионерка погибла под колёсами самосвала

Сегодня в Боголюбово насмерть сбили пешехода. ДТП произошло около 10.40 на 26-м километре трассы М-7 «Волга». По предварительным данным, 77-летнюю пенсионерку сбил водитель самосвала «Shacman», 1980 года рождения. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте, сообщили «Призыву» в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Грузовик перевозил песок. Из-за аварии тот высыпался на дорогу, создав препятствие движению.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире водитель иномарки насмерть сбил 23-летнего пешехода.