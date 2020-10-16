Пенсионерам сделают прививку от гриппа на дому

Владимирских пенсионеров будут прививать от гриппа на дому. Первые выезды мобильной медицинской бригады намечены на 20 октября. Сначала прививки сделают жителям восточного района областного центра. Затем пилотный проект охватит другие микрорайоны. Желающие провакцинироваться могут направить заявку в виде СМС-сообщения по номеру телефона или через WhatsApp 8 (903) 833-77-70, указав ФИО пациента и адрес. Заявку могут оставить и родственники.
Медиков довезут до пациентов водители такси.
Акции взаимопомощи #МыВместе проводит облздрав совместно с региональным отделением Общероссийского народного фронта. В качестве волонтеров выступят владимирские таксисты. Они будут безвозмездно доставлять медицинских работников к месту назначения, соблюдая меры инфекционной безопасности, уточнила руководитель регионального исполкома ОНФ Виктория Дерипаско.
В этом году вакцинацией от гриппа планируется охватить более 830 тысяч жителей региона – это 60 процентов населения Владимирской области. Медики обращают внимание, что в этом году такая прививка особенно актуальна из-за угрозы коронавирусной инфекции. Грипп ослабляет иммунитет, и на фоне этого заболевания может развиться другая опасная патология, в том числе COVID-19. В особой группе риска – граждане возраста 65+.
Ранее «Призыв» сообщал, что в дошкольных учреждениях привито больше 70% сотрудников. Чуть меньше (50%) сотрудников иммунизировались в школах и заведениях дополнительного образования.
Обсуждение 1
отстаньте от пенсионеров — они должны сидеть дома и у многих противопоказания на прививки