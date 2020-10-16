Пенсионерам сделают прививку от гриппа на дому

В этом году вакцинацией от гриппа планируется охватить более 830 тысяч жителей региона – это 60 процентов населения Владимирской области. Медики обращают внимание, что в этом году такая прививка особенно актуальна из-за угрозы коронавирусной инфекции. Грипп ослабляет иммунитет, и на фоне этого заболевания может развиться другая опасная патология, в том числе COVID-19. В особой группе риска – граждане возраста 65+.

Ранее «Призыв» сообщал, что в дошкольных учреждениях привито больше 70% сотрудников. Чуть меньше (50%) сотрудников иммунизировались в школах и заведениях дополнительного образования.