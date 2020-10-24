Пенсионер со сломанной ногой был спасён через двое суток

Пожилого жителя Коврова вызволили из собственной квартиры спасатели. Пенсионер упал, сломал ногу и не смог встать. Случилось это в среду. Однако вызов к спасателям поступил только через 2 дня. К счастью, тревогу забила социальный работник, пришедшая наведать своего подопечного. Не дозвонившись до пенсионера, женщина обратилась за помощью к спасателям.

— Вызов поступил вчера утром. На место незамедлительно выдвинулась дежурная смена ПСО, — сообщила группа «Заметки спасателя».

Две двери в квартиру пожилого мужчины спасатели вскрыли при помощи бензореза. Мужчина лежал на полу. Приехавшая на место бригада скорой помощи диагностировала у пострадавшего перелом шейки бедра.

Пенсионера госпитализировали в больницу.

Спасатели напоминают, что обратиться за помощью в экстренные службы можно по номеру 112. Ранее «Призыв» рассказывал историю чудесного спасения 5-летнего ребенка. Мальчик выпал из окна девятого этажа и остался жив благодаря стараниям врачей.