Пенсионер погиб в ДТП с тремя автомобилями

Смертельное ДТП с участием сразу трех автомобилей произошло сегодня около 07.20 на 55-м км автодороги Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики в Кольчугинском районе. По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля «Renault» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там иномарка столкнулась с автомобилями «ВАЗ» и «Лада».

Пожилой водитель «ВАЗа» скончался.

В результате ДТП 73-летний водитель автомобиля «ВАЗ» скончался на месте. Водитель «Renault» был госпитализирован. Травмы получил и водитель «Лады», он направлен на амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости быть особенно осторожными на дороге при неблагоприятных погодных условиях. Следует правильно выбирать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. В плохую погоду водителям рекомендуется не делать резких маневров и перестроений.

Еще одно крупное ДТП произошло сегодня утром в Петушках. Большегруз «МАЗ» пробил тросовое ограждение на 120-м километре трассы М-7 «Волга» и врезался во встречную фуру «Scania». Об этом «Призыв» рассказывал здесь.