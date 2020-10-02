«Пекинку» перекроют ради монтажа опор под новые знаки

На пересечении «Пекинки» с бульваром Иванова во Владимире монтируют рамные П-образные опоры для новых дорожных знаков. Для этого дорожникам приходится на время останавливать движение транспортного потока. Так, в ночь на понедельник, с 4 на 5 октября, проехать со стороны Москвы нельзя будет с 23.00 до 23.20, а с 0.00 до 0.20 – со стороны Нижнего Новгорода.

В пресс-службе «Упрдор Москва — Нижний Новгород» просят с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее выбирать пути объезда.

Рамные П-образные опоры придут на смену закрепленным над дорогой растяжкам. Именно на них устанавливали дорожные знаки, однако хлипкие тросы не выдерживали напора ветра. Упавшие дорожные знаки даже повредили несколько автомобилей. Растяжки демонтировали, на смену пришли капитальные конструкции.

Пути объезда стоит продумать в ночь с 4 на 5 октября.

Помимо установки капитальных конструкций под дорожные знаки на пересечении «Пекинки» с бульваром Иванова федеральные дорожники собираются скорректировать схему движения. Появится отдельная полоса для удобного поворота и разворота с главной дороги.

Ранее «Призыв» сообщал, что огромные заторы появились на перекрестке «Пекинки» и улицы Горького во Владимире из-за ремонтных работ на съездах. Правая полоса для выезда автомобилей на трассу закрыта.