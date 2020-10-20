Пациенты сообщают об отказах в тестировании на коронавирус

Жители Владимира сообщают об отказах в тестировании на коронавирус. По словам пациентов, пришедшие на дом врачи отговаривают их проходить исследование, несмотря на характерные симптомы. Заболевшим открывают больничный на две недели и рекомендуют не выходить из дома без надобности. 14 дней — это инкубационный период COVID-19. И за это время, по заверению врачей, большинство выздоравливает. А мазок якобы может затянуть процесс.

— Когда у меня поднялась температура 38,5 и пропало обоняние, я вызвала на дом врача. Была уверена, что возьмут мазок, проверят на коронавирус. Но терапевт сказал, что, соблюдая все процедуры, вернуться в строй получится в лучшем случае через месяц. Сначала возьмут один тест, потом другой, а дальше придётся ждать еще и отрицательного результата анализа, — рассказала «Призыву» пациентка больницы № 2 города Владимира. — Мне пояснили, что сейчас медики обязательно тестируют только воспитателей детских садов. В итоге анализ я так и не сдала. Ковид мне подтвердили только по результатам КТ.

Мазок на коронавирус берут не всем заболевшим с характерными симптомами.

И таких историй все больше. В облздраве предлагают реагировать на такое поведение участковых терапевтов и жаловаться. Сначала позвонить главному врачу медучреждения, а если не поможет, напрямую в департамент здравоохранения.

— Врачи обязаны брать тесты на дому, и для этого сформирована соответствующая бригада. В очереди точно сидеть не надо с симптомами коронавируса. Если вам отказывают в тестировании, надо обращаться в департамент здравоохранения, — пояснила «Призыву» глава облздрава Елена Утёмова.

В период пандемии телефон «горячей линии» департамента здравоохранения Владимирской области может оказаться нелишним: 8 (800) 707-42-52 . Вот только дозвониться по нему у нас сегодня не получилось. Сначала гудков не было, а потом абонент оказался вне зоны доступа. И вряд ли у пациента с высокой температурой есть силы набирать спасительный номер снова и снова.

При этом тесты на коронавирус сегодня обязаны сдать все, кто вернулся из-за рубежа. При отсутствии симптомов — за свой счет, не отвлекая медиков государственных клиник. Отказать в исследовании не могут и людям с внебольничной пневмонией, и пациентам старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания. Регулярно исследования проходят врачи с риском инфицирования COVID-19 на рабочих местах и все, кто находится в учреждениях постоянного пребывания (специальные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН) с симптомами респираторного заболевания.

Ежедневно лаборатории Владимирской области проводят около 2000 исследований на коронавирус. Но этого явно недостаточно, чтобы обеспечить всех пациентов ПЦР-диагностикой, говорят в облздраве. Из регионального бюджета будут дополнительно направлены 55 миллионов рублей на организацию тестирования. Есть надежда, что результат анализа тогда будет готов за положенные 48 часов. Сейчас тестирование может занимать неделю и даже больше. А вот у контактных лиц мазок брать перестали. В идеале за ними просто организуют медицинское наблюдение.

Тест на коронавирус должен быть готов за 48 часов.

Хотя о ранней диагностике COVID-19 говорят с начала весны. Инфекцию важно поймать в начале и приступить к лечению. Кроме того, только положительный тест сегодня может обязать человека остаться дома. Без него Роспотребнадзор не выпишет постановление об обязательной самоизоляции. Больной продолжит передвигаться по городу и подвергать опасности окружающих. Хотя и с этой бумажкой, говорят люди, возникают вопросы.

— Моей супруге, которая заразилась коронавирусом, только через неделю Роспотребнадзор принес бумагу, чтобы она с такого-то числа обеспечила 14-дневный карантин себе и нам. Иначе штраф. Через неделю! Забегая вперёд, скажу, что после того, как ковид подтвердился у меня и детей, нам доставили тоже, дней через 8-9, что мы должны сидеть дома. Неужели так долго напечатать и разнести на 2-3-й день эти бумаги, — возмущается житель Владимира Сергей.

На этом фоне в регионе наблюдается стремительный прирост числа инфицированных. За 14 дней число положительных тестов, которые приходят жителям области за день, практически удвоилось. Сейчас эта цифра приближается к 80.

Переломить ситуацию может в том числе и распознавание болезни на ранней стадии. Медикам может помочь экспресс-тестирование у постели больного. Подробнее об этом «Призыв» писал здесь.