Пациенты с коронавирусом рассказали о госпитализации по звонку

Плохое самочувствие. Солидный возраст. Пораженные на 28% легкие и признаки вирусной пневмонии (в том числе COVID-19) по КТ. Что еще надо, чтобы пациента госпитализировали? Возможно, телефонный звонок? Тогда и «скорая» прекратит настаивать на амбулаторном лечении, и место в больнице найдется оперативно. По крайней мере, именно так произошло с одним из жителей Владимирской области, который заразился коронавирусом.

Мужчина рассказывает, что явных признаков болезни у него не было. Усталость и быструю утомляемость списал на возраст. Тревогу забили коллеги. Настояли на обращении в «скорую помощь». Медики приехали, сделали укол и посоветовали вызвать терапевта. Тот дал направление на КТ. Исследование показало, что легкие поражены, как при ковиде. Но бригада «скорой», которая приехала на вызов второй раз, настоятельно рекомендовала лечиться дома. Якобы нет мест в больницах.

— Мы видим, что нашему коллеге все хуже и хуже. Нужно было уже подключать свои связи. Через одну из больниц нашли врача, и он уже помог организовать место для этого мужчины. Когда в очередной раз приехала «скорая», ему оставалось только назвать нужную фамилию. И его без проблем взяли, — рассказали «Призыву» на правах анонимности коллеги заболевшего мужчины.

Сейчас пациенту уже оказывают всю необходимую помощь. Мужчина в зоне риска по возрасту. Но сколько еще в регионе жителей, которым приходится лечиться на дому, потому что за них не похлопотали? Благо, что так происходит не всегда.

Проявить дополнительную заботу за пациента на пике пандемии приходится и лечащему врачу. Не факт, что «скорая помощь» откажет в госпитализации, но если ситуацию им объяснит терапевт, дело пойдет быстрее. Аргументов в пользу того, чтобы оставить больного дома, уже не останется.

— У меня был случай, когда нужно было из поликлиники тяжелого пациента госпитализировать. Я сама ей вызвала «скорую», сказала диспетчеру, что уже печатаю направление в ОКБ. Через 15 минут «скорая» приехала, забрала женщину и отвезла по направлению. У этой пациентки были все признаки ковида. Мазки ещё не были взяты, но картина рентгена уже показывала пневмонию, — рассказывает терапевт Изабелла Ивкова. – А потом подтвердился и коронавирус.

Сотрудники станции скорой помощи анонимно подтверждают, что госпитализация по звонку существует с начала пандемии. И дело не в отсутствии свободных мест в больницах. Иногда слишком тревожные пациенты настаивают на госпитализации даже без нужных показаний. Люди опасаются оставаться дома и хотят быть под наблюдением врачей.

— Надо учитывать, что многие пациенты настаивают на госпитализации при нетяжелом течении заболевания. Тогда, когда можно лечиться амбулаторно. В связи с тем, что мест крайне мало, стараемся возить людей в тяжелом состоянии, которые крайне нуждаются в кислороде или аппарате ИВЛ, — рассказал «Призыву» сотрудник «скорой помощи».

Медики могут настаивать на амбулаторном лечении.

В мае «скорые» подъезжали к областной клинической больнице одна за другой. Некоторые машины приходилось разворачивать. В больницу брали не всех, говорят сотрудники ковидного госпиталя. По некоторым пациентам звонили заранее. Кто звонил и что говорил — вопрос отдельный. Потом, когда волна спала, таких проблем уже не было.

Сейчас область снова переживает подъем по заболеваемости коронавирусом. Ежедневно устанавливаются новые антирекорды. Сегодня заболевших на 5% больше, чем накануне. Столько же заболевших было в начале лета. Но тогда во Владимире прием пациентов с коронавирусом осуществлял в том числе и ковидный центр, развернутый на базе хирургического корпуса ОКБ. Сейчас это учреждение вернулось к работе по основному профилю. Большинство больных поступает в Юрьевец. И как долго там будет хватать мест для всех нуждающихся — непонятно.

Тревожности добавляет и федеральный центр. По словам помощника министра здравоохранения, которого цитирует ТАСС, действующий коечный фонд для больных коронавирусом в России заполнен на 89%. И это даже не на пике распространения инфекции. Его специалисты в лучшем случае прогнозируют через 2-3 недели. «Призыв» уже обратился в областной департамент здравоохранения с просьбой предоставить подобные цифры по нашему региону.

Ранее «Призыв» сообщал, что Роспотребнадзор рекомендовал работодателям Владимирской области разобщить коллектив. Мера эта связана с распространением коронавируса. Но речь о переводе на удаленку пока не идет.