Пациенты инфекционного госпиталя пожаловались на условия лечения

На тесноту в палатах и отсутствие должного лечения пожаловались пациенты ковидного госпиталя больницы № 6 во Владимире. В редакцию «Призыва» обратилась пациентка Алена Анисимова. Женщина работает медсестрой в Собинской ЦРБ. Она заболела коронавирусом еще 11 октября, заразилась от пациента. Лечилась дома, потому что не было возможности ее госпитализировать.

В итоге с температурой под 40 Алену привезли в больницу лишь в понедельник, 19 октября. К тому моменту женщине понадобился кислород. Чтобы подать его, Алене предложили лечь в ноги к другой пациентке. Такой подход возмутил медсестру.

— У меня температура сейчас 39, и мне врач заявляет, что если я не лягу на кислород, она меня выпишет. А кислород находится в ногах у пациентки-бабушки, в 5 сантиметрах от моего лица. Я говорю сотрудникам больницы: вы что творите, это же не по СанПиНу?! — рассказала «Призыву» Алена Анисимова. — При этом здесь жара невыносимая. Уколов ждала весь день, так и не сделали. Результатов своих анализов жду третий день. Ночью у нас пациентка в палате упала. Мы ждали целый час, пока к нам придут и её поднимут.

Медучреждения едва справляются с нагрузкой.

О проблемах в инфекционном госпитале больницы № 6 «Призыв» сообщил заместителю директора департамента здравоохранения Евгению Тяпкину. Он пояснил, что плотность в палатах сейчас может увеличиться, пациентов много, приходится потесниться. Стараются госпитализировать всех тяжелых больных. При этом медработников не хватает.

— Я поставил в известность главного врача, чтобы они разобрались с этой проблемой. Пациентов здесь много, — говорит Евгений Тяпкин. — В ковидных госпиталях не хватает кадров, нагрузка огромная. Возможно, из-за этого происходят недопонимания. Пациенты долгое время находятся в закрытых помещениях, на нервной системе это тоже начинает сказываться. Возможно, где-то медработники не доработали, не смогли спокойно донести информацию. В этом госпитале нагрузка на одного врача и медсестру почти 80 человек. Всех лечат и необходимые препараты дают. Если бы было не так, в госпитале смертность была бы большая.

После инцидента Алене Анисимовой пообещали принести удлинитель — шланг для кислорода. Благодаря ему можно перенести подушку и дышать уже на приемлемом расстоянии от другого пациента.

Во Владимирской области сейчас занято 820 коек, всего их 928. И на следующей неделе, скорее всего, эти места уже будут заняты. Ранее «Призыв» сообщал, что облздрав призвал вернуться к ограничительным мерам по коронавирусу, чтобы облегчить нагрузку на здравоохранение региона.