Пациентов ковидных госпиталей разрешили выписывать без тестов

В правила выписки коронавирусных больных из стационаров Владимирской области внесены изменения. Теперь, чтобы покинут ковидный госпиталь, пациенту не придётся ждать двух отрицательных мазков на квоид. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения области Елена Утемова. Главным показателем для выписки является клиническая картина. Новации помогут разгрузить ковидные госпитали. Сейчас ждать результатов тестов приходится больше недели. К тому же они могут потеряться.

— Если пациент может на дому обеспечить себе самоизоляцию в отдельной комнате и клиническое состояние позволяет удовлетворительное, то есть он не зависим от кислорода, у него нормализовались показатели крови, есть положительная динамика по рентгенографии, то этот пациент может быть выписан на дом для продолжения амбулаторного лечения, — заявила Елена Утемова.

Сейчас в регионе развернуто 1173 койки. Их заполняемость, по словам чиновников составляет 89%.

Разгружать ковидные госпитали будут и за счет перевода пациентов из стационаров, где развернуты реанимационные отделения на более «легкие койки». Врачи теперь будут прилагать все усилия, чтобы здесь находились больные, которые в первую очередь нуждаются в кислородной поддержке и интенсивной терапии.

В облздраве охотно прокомментировали и заявление владимирских фельдшеров о нехватке коечного фонда. Медики жаловались, что вынуждены оставлять больных дома. Сейчас по этим сообщениям проверку проводит Росздравнадзор. В департаменте же пообещали досконально информировать скорую помощь о наличии свободных мест в ковидных госпиталях Владимира.

— Да, до прошлых выходных наши стационары испытывали напряжение по наличию коек. И самая сложная ситуация складывалась во Владимире. Утром в субботу мы открыли 180-коечный корпус Областной клинической больницы, что облегчило ситуацию. Но заполняемость там высокая. Поэтому нам пришлось развернуть здесь ещё дополнительные 20 коек, — пояснили в облздраве.

Ранее «Призыв» сообщал, что благополучно переболевших ковидом приглашают сдать плазму крови. Это поможет спасти жизни десяткам тяжелых пациентов. Но в этом случае доноры должны обязательно иметь два отрицательных мазка на COVID-19.