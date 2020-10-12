Пациента с коронавирусом отправили в общую очередь к терапевту

Пациенту с коронавирусом, подтвержденным по результатам компьютерной томографии, предложили прийти на прием самостоятельно и дожидаться врача в общей очереди. Именно такие рекомендации больному по телефону дали в регистратуре одной из больниц Владимира. Сотрудника медучреждения не смутил даже тот факт, что заболевший получил заключение о двусторонней вирусной пневмонии, уплотнении легочной ткани по типу матового стекла, что у инфицированного пропало обоняние и неделю держалась температура. «К нам приходят с ковидом все, надевают маски, перчатки и сидят в общей очереди», — пояснили в регистратуре.

Как рассказал «Призыву» заболевший, он обратился в поликлинику по месту жительства еще в пятницу, после того как получил на руки результаты КТ. Но доктор к нему так и не дошел. Непродуктивными оказались и попытки вызвать специалиста в выходные дни. Отправить дежурного врача на дом сотрудник медучреждения посчитал невозможным. В субботу и воскресенье врач работает один, на всех его не хватает. Поэтому прийти на прием лучше самому, пояснили в регистратуре.

— Я так много слышал о том, как оказывают помощь больным коронавирусом, например, в Москве. Там все отлажено, без врачебной помощи человека не оставляют. Если нет возможности ходить по домам, организовали телемедицину, — рассказал «Призыву» пациент. — У нас такое ощущение, что все пустили на самотек. Мне самостоятельно пришлось проходить КТ. Это почти 3 тысячи рублей! Потому что врач, которого я вызывал после того, как температура держалась неделю и пропало обоняние, прописал простое противовирусное и не назначил никаких анализов. Но и после получения заключения о ковиде, не могу получить помощь. Три дня пытался вызвать врача, а мне предложили самому прийти на прием…

Такое поведение сотрудника поликлиники, как минимум, безответственно, говорят специалисты.

Пациент с подтвержденным коронавирусом и даже с подозрением на болезнь не имеет права выходить из дома. Он может стать источником распространения инфекции. Сначала в общественном транспорте, которым ему, скорее всего, предстоит воспользоваться, а потом и в поликлинике. Пациент в лучшем случае без последствий для окружающих нарушит законодательство в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в худшем — может стать причиной массового заражения или даже гибели другого человека.

— Не все знают, а может быть, просто забыли, что за нарушение карантина больным коронавирусом грозит штраф. С начала пандемии его размеры увеличили. Заплатить можно от 15 до 40 тысяч рублей. Еще хуже, если нарушение режима самоизоляции привело к причинению вреда здоровью другому человеку. Заплатить придется до 300 тысяч рублей, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. — Более того, за такое нарушение может наступить и уголовная ответственность. За нарушение правил карантина в связи с коронавирусом, повлекшее смерть людей, можно будет получить до семи лет лишения свободы.

Эксперты говорят, что инфицированный коронавирусом опасен для окружающих. Маска и даже две могут не защитить человека при тесном контакте с зараженным. А в поликлиниках всегда много народа, ждать приема врача можно не один час. Все это время зараженный будет выделять вирус. И что тогда говорить о распространении COVID-19, если инфицированного человека заставляют самостоятельно идти в больницу.

— Человек с коронавирусом, который подтвержден либо по результатам ПЦР-исследования, либо по компьютерной томографии, — источник опасности для окружающих. Он не может находиться в общей очереди с остальными. А если кто заболеет? Например, человек просто пришел получить справку и заразился, находясь в одной очереди с инфицированным. Больной просто обязан оставаться дома, — пояснил «Призыву» врач высшей категории, пульмонолог Александр Кирюхин. — В регистратуре не могут отказать такому больному в вызове врача на дом. У них нет даже такого функционала. Им надо просто фиксировать звонки и передавать их дальше. В течение 24 часов к пациенту обязан прийти доктор.

Вызовов очень много, врачей на всех не хватает.

При этом логику медицинских учреждений понять можно. Вызовов очень много, а специалистов на всех не хватает. Коронавирус не отменил сезонных гриппа и ОРВИ. Но если для больных с симптомами острой респираторной вирусной инфекции предложение прийти в поликлинику самому при отсутствии жара вполне логично, то на случаи ковида это не распространяется. Выходить из дома запрещено даже бессимптомным больным.

Что касается отказа направить на дом специалиста к инфицированному коронавирусом, то он не допустим. Специалисты советуют в таких случаях обращаться к главным врачам или жаловаться в департамент здравоохранения Владимирской области. Будет инициирована служебная проверка. Вопрос — есть ли для этого время, а главное силы у пациента. Бороться он должен за свое здоровье, а не за свои права.

Ранее «Призыв» сообщал, что региональное управление Роспотребнадзора не прогнозирует выход на плато по коронавирусу в ближайшее время.