Пассажиров, водителей и кондукторов без масок начнут штрафовать

Масочный режим в общественном транспорте и такси придется соблюдать. В ближайшем времени Роспотребнадзор проведет совместные рейды с полицией и Росгвардией. Об этом «Призыву» рассказал представитель ведомства. 9 октября во Владимирской области вступил в силу указ, где перевозчикам рекомендовано не допускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты. При этом с 27 апреля в регионе действует масочный режим. Он подразумевает обязательное ношение масок в общественном транспорте, учреждениях, магазинах и аптеках, а также на собраниях и брифингах.

— Необходимо дать разъяснения. Все рекомендации, которые сейчас действуют у нас, они, конечно, носят рекомендательный характер, но это не значит, что мы их не должны соблюдать. У нас есть законодательное подкрепление. 1 апреля вступил в силу Федеральный закон об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях, которые касаются санитарно-эпидемиологического благополучия при ЧС. Вот на основании этого документа и постановления главного санитарного врача РФ, а также Владимирской области мы можем накладывать административные штрафы за неисполнение вот этих санитарных требований, — подчеркнула пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Перевозчиков ждут проверки Роспотребнадзора.

Напомним, что гражданам, нарушающим масочный режим, грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей, должностным лицам — от 50 до 150 тысяч рублей, юридическим лицам — от 300 до 500 тысяч рублей. Либо приостановление деятельности на 90 суток. Таксисты попадают под категорию как частных, так и должностных лиц. Всё будет зависеть от их документов, пояснили в надзорном ведомстве.

На данный момент Роспотребнадзор составил более 50 протоколов на частных предпринимателей. В основном среди нарушителей – предприятия общественного питания.

Ранее «Призыв» рассказывал, что цены на маски в октябре пустились вразнос. Где-то они стоят 3 рубля, а где-то более 30. Мы собрали данные по Владимиру.