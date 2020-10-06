Пассажир выпал из автобуса и попал под колеса

ДТП с пассажирским автобусом произошло сегодня утром во Владимире. По информации очевидцев, на улице Добросельской у профкурсов примерно в половине восьмого утра на остановке общественного транспорта мужчина попал под колеса автобуса № 53. Известно, что пассажир выпал из салона, так как при начале движения водитель не закрыл дверь. Мужчина не смог удержаться из-за резкого рывка транспортного средства.

— Автобус был переполнен. За ним ехал еще один. А так как автобусы все время устраивают гонки, первый сразу дернулся от остановки. Мужчина выпал и попал под колеса, — сообщил «Призыву» очевидец. — Быстро вызвали «скорую». Мужчина был без сознания.

Во Владимире за 8 месяцев произошло 11 аварий с участием автобусов.

Пострадавшего перевернули на живот, чтобы он не задохнулся. К моменту приезда «скорой» он так и не пришел в себя, но дышал, говорят очевидцы. Пассажиры серьезно отругали водителя. На вид ему было под 50 лет. Вину он сразу признал и сетовал на свою невнимательность. В УМВД информация уточняется.

По информации УГИБДД, за 8 месяцев на дорогах областного центра произошло 11 аварий по вине водителей автобусов, в результате которых один человек погиб и 16 получили травмы. Аварийность по сравнению с прошлым годом выросла на 6%. В пяти случаях пострадали пассажиры в результате падения в салоне.

Дополнено. По предварительным данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, пострадавшему было 50 лет. Он госпитализирован. ГИБДД проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Призыв» сообщал о ДТП с участием четырех транспортных средств, которое парализовало движение на мосту через реку Клязьму.