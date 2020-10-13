Пассажир легкового автомобиля погиб в массовом ДТП

Массовое ДТП с участием сразу пяти автомобилей произошло сегодня около 03.30 в Петушинском районе на 117 км трассы М-7 «Волга». По предварительной информации, водитель большегруза «Scania » столкнулся с остановившимся впереди автомобилем «Hyundai», который в свою очередь столкнулся с «ГАЗон NEXT». После этого фура сначала врезалась в стоящую в попутном направлении «Газель», а затем в «MAN».

Легковушка оказалась зажатой между двух большегрузов.

В результате ДТП погиб 33-летний пассажир автомобиля «Hyundai». Также пострадали водитель и двое других пассажиров легковушки. Водитель направлен на амбулаторное лечение, а пассажиры госпитализированы.

— На месте сотрудниками полиции была осуществлена регулировка дорожного движения. В настоящее время движение восстановлено, — сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее «Призыв» сообщал, что авария с участием четырех автомобилей парализовала движение в музыкальном квартале Владимира.