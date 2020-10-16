Парк «Добросельский»: ожидание и реальность

Первый этап реконструкции парка «Добросельский» во Владимире должен был закончиться до 1 сентября. Но вот мэрия назначает уже третий срок официальной церемонии открытия, и с каждым разом он становится все более размытым. Теперь конец октября. Ни с одним из общественных пространств во Владимире не было такой неопределенности. Подрядчик взялся за работу довольно бодро, но потом что-то пошло не так. Сейчас на объекте трудятся от силы два разнорабочих и трактор. Осталось заасфальтировать тротуар и велодорожку со стороны Юбилейной.

Несмотря на то, что официального открытия не было, жители города уже с конца августа посещают парк и смогли оценить результаты работы. Ожидания и реальность обсудим в этом материале «Призыва».