Парк «Добросельский»: ожидание и реальность

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Парк закрыт, но открыт
Первый этап реконструкции парка «Добросельский» во Владимире должен был закончиться до 1 сентября. Но вот мэрия назначает уже третий срок официальной церемонии открытия, и с каждым разом он становится все более размытым. Теперь конец октября. Ни с одним из общественных пространств во Владимире не было такой неопределенности. Подрядчик взялся за работу довольно бодро, но потом что-то пошло не так. Сейчас на объекте трудятся от силы два разнорабочих и трактор. Осталось заасфальтировать тротуар и велодорожку со стороны Юбилейной.
Несмотря на то, что официального открытия не было, жители города уже с конца августа посещают парк и смогли оценить результаты работы. Ожидания и реальность обсудим в этом материале «Призыва».
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Детская площадка отличается от проекта
Справедливости ради надо сказать, что это самая большая игровая площадка не только в Добром, но и во Владимире. Здесь много интересных игровых элементов. Но проект существенно отличается от реализованного варианта. Все дело — в деревьях. Чтобы сохранить каждое, пришлось двигать отдельные игровые элементы. В итоге получилось в одном месте скученно, в другом пустовато. Посетители отмечают, что детям совершенно негде побегать. Еще один существенный недостаток — отсутствие тени и навеса. Детский городок сделали на пустыре и огородили искусственным забором. В дождь и мокрый снег здесь будет пусто.
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Урбанисты "топят" за натуральность
Авторы проекта «Владимир будущего» Сергей Егоров и Артем Черней детально изучили детскую площадку и пришли к выводу, что ей не хватает натуральности. Огородить можно было не пластиковым забором, а кустарником, к примеру, акации. В качестве покрытия выбрать не резину, плавящуюся на солнце, а песок с хорошей подушкой, чтобы его не размывало. Пластиковые элементы слишком яркие и контрастные, что, по мнению урбанистов и психологов, может вызывать раздражение и агрессивное поведение детей.
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От прогулок в темноте лучше отказаться
Возмущенные жители Доброго публикуют в соцсетях посты о неработающем освещении в парке «Добросельский». Чтобы подвести его ко всем новым аллеям, пришлось перекопать половину территории. На месте раскопов остались пустыри без зелени. А по вечерам там все равно темно. Так как объект еще не сдан, на его обслуживании экономят. Да и установленные типовые фонари глобально на ситуацию не повлияют. Как это видно в других скверах, освещаются они не очень хорошо.
Впрочем, находиться в темное время в парке опасно. Мэрия сообщает о случаях вандализма. Общественники говорят, что лавочки и урны плохо закреплены, так что лучше не делать резких движений, а то и до ЧП недалеко.
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Свой угол для спортсменов и собак
Парк «Добросельский» в перспективе станет самым спортивно ориентированным. Беговые дорожки, площадки для игры в волейбол и баскетбол, тренажерный комплекс, стадион с футбольным полем — все это появилось уже в этом году. В следующем году обещают сделать памп-трек для езды с препятствиями и скейт-парк для активных тренировок.
Для собаководов и их питомцев построили первый в городе дог-парк с набором игровых элементов. Но площадка закрыта на замок. Оценить достоинства пока возможности нет. Пока же можно с питомцами гулять по витиеватым аллеям, проложенным в рамках первого этапа реконструкции парка.
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"Добросельский" перещеголяет только парк у ДДюТ
Благоустройство общественных пространств во Владимире проводится в щадящем режиме. Экономят на всем. В разработке смет и дизайнов используют своих специалистов в управлениях, а не сторонних, выбирают типовые проекты, а не новаторские, покупают мебель и игровые элементы у крупных предприятий ради скидки. Площадки в микрорайонах выходят на 5-20 миллионов рублей, скверы — 50-70 миллионов рублей.
Другое дело — парк у ДДюТ. У него есть шанс вырваться за рамки привычного. Но и ценник будет совсем другой. За все 500 миллионов рублей точно. Дизайн-проект, как сообщал «Призыв», уже обсуждается. И владимирцы могут стать причастными к будущему парка. Свои замечания и предложения можно оставлять на сайте parkvladimir.ru, там же выбирают и название для нового общественного пространства.
Обсуждение 2
а мне любой парк лучше разрухи… которая была
А когда у нас действительность не отличалась от проекта?