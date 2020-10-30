Парк «Добросельский» официально открылся для посетителей

Завершён первый этап благоустройства

Открытие парка «Добросельский» во Владимире состоялось после нескольких переносов. Мэрия объявила об официальном завершении первого этапа благоустройства. Работы, выполненные подрядной организацией «Автобан», сданы и приняты. После первого этапа реконструкции в парке появились детская площадка, дог-парк, стадион с тренажерами и беговыми дорожками, часть кольцевой велодорожки, благоустроены аллеи с лавочками и уличными фонарями, установлен обогреваемый стационарный туалет. На это было потрачено 73,4 миллиона рулей.

Первый этап благоустройства должен был завершиться 1 сентября. Однако сэкономленные в процессе деньги решили пустить на новые работы, в итоге сроки затянулись.

Обновленный парк открыт для прогулок.

Масштабная реконструкция парка будет продолжена в следующем году. В планах мэрии завершить строительство велодорожки по всему периметру парка, открыть большой скейт-парк, полностью обустроить центральную аллею и все входные группы. В парке появятся пункты проката и общественного питания, а также современная система видеонаблюдения. Документация для проведения торгов и заключения муниципального контракта сейчас находятся на стадии подготовки.

Ранее «Призыв» рассказывал, что жители Владимира посещают парк уже с конца августа. И без официального открытия горожане смогли оценить результаты работ. Ожидания и реальность обсудили здесь.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»


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Обсуждение 1

  • Елена:
    30.10.2020 в 11:16

    В парке так красиво стало ,большая детская площадка, красивые лавочки, зона для выгула собак и их тренировки, через каждые 2 метра мусорные урны, освещение ,прекрасные дорожки, гуляли с ребенком в выходные просто в восторге

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