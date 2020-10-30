Парк «Добросельский» официально открылся для посетителей

Открытие парка «Добросельский» во Владимире состоялось после нескольких переносов. Мэрия объявила об официальном завершении первого этапа благоустройства. Работы, выполненные подрядной организацией «Автобан», сданы и приняты. После первого этапа реконструкции в парке появились детская площадка, дог-парк, стадион с тренажерами и беговыми дорожками, часть кольцевой велодорожки, благоустроены аллеи с лавочками и уличными фонарями, установлен обогреваемый стационарный туалет. На это было потрачено 73,4 миллиона рулей.

Первый этап благоустройства должен был завершиться 1 сентября. Однако сэкономленные в процессе деньги решили пустить на новые работы, в итоге сроки затянулись.

Обновленный парк открыт для прогулок.

Масштабная реконструкция парка будет продолжена в следующем году. В планах мэрии завершить строительство велодорожки по всему периметру парка, открыть большой скейт-парк, полностью обустроить центральную аллею и все входные группы. В парке появятся пункты проката и общественного питания, а также современная система видеонаблюдения. Документация для проведения торгов и заключения муниципального контракта сейчас находятся на стадии подготовки.

Ранее «Призыв» рассказывал, что жители Владимира посещают парк уже с конца августа. И без официального открытия горожане смогли оценить результаты работ. Ожидания и реальность обсудили здесь.