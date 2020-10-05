Отопление дошло не до всех домов

К сегодняшнему дню во всех многоквартирных домах Владимира должно было потеплеть. Отопительный сезон в областном центре стартовал с 29 сентября. Поэтапная подача теплоносителя должна была закончиться к вечеру 4 октября. Но до сих пор есть десяток многоквартирных домов, где в квартирах холодно. Многие ждали тепла именно в выходные, а когда не дождались, начали звонить во все аварийные службы.

— В выходные никто не хотел регистрировать заявку. В «ВКС», управлении ЖКХ, в управляющей компании говорили, что это не их проблема. Что надо подождать до понедельника. В итоге в воскресенье к ночи приехала во двор аварийка. Люди ходили, смотрели. Но тепла так и не появилось, — рассказывает Дмитрий, житель дома № 47 по проспекту Ленина.

Единая служба спасения 112 принимает звонки и по отсутствию тепла в квартирах.

Полезных телефонов для тех, кто остался без тепла, достаточно. Есть единый телефон доверия 39-99-99 и телефон диспетчерской службы ОАО «ВКС» 53-22-20.В нерабочее время, выходные и праздничные дни приём информации осуществляется телефонным автоответчиком с записью входящих звонков. Департамент ЖКХ дает сотовый для будней: 8 (915) 769-48-52.В выходные следует набирать телефоны 53-11-48 или 05.

Чаще проблемы с пуском тепла возникают в старом жилом фонде, в «панельках» и «хрущевках». Так, на проспекте Ленина отопительный сезон не начался в срок сразу в нескольких домах.

— Теплоноситель в трубы подан на 100%. Весь вопрос в том, как к этому были готовы управляющие компании и товарищества собственников жилья. Успели ли они открыть задвижки, спустить воздух. Были сложности на Никольской, Княгининской, Ильича. Но все уже решено, — поясняют во владимирском филиале «Т Плюс».

В ресурсоснабжающей организации советуют всем потребителям сначала обращаться в свою управляющую компанию. Телефоны должны быть развешены в подъездах и на входе в дома. В квитанциях есть телефоны аварийных служб.

Благо, на улице пока тепло, поэтому переходный период пройдет без многочисленных жалоб. Звонки от недовольных горожан касаются протечек. Во время пуска отопления они зафиксированы в 150 квартирах в домах Владимира.



Ранее «Призыв» сообщал о том, что жители в микрорайоне Доброе научились экономить на оплате коммунальных счетов. В домах проводятся энергоэффективные мероприятия.