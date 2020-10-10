Открытие парка «Добросельский» перенесли в третий раз

Официальное открытие парка «Добросельский» во Владимире перенесли на конец октября. Срок назначается уже третий раз. Изначально городские власти намеревались запустить владимирцев на новые досуговые площадки уже 1 сентября. В мэрии подчеркивают, что могли это сделать, если бы не взялись за новые работы. Власти решили сделать веломаршрут вдоль улицы Юбилейной. Дорожки были запланированы на будущий год. Но образовалась экономия, поэтому ее сразу решили пустить в дело.



— Администрация Владимира сознательно не торопила подрядчика — компанию «Автобан», так как мы настаиваем на максимально качественном и безопасном для граждан производстве работ. Вопросы безопасности строительной площадки и территории парка в целом обеспечены ограждением объектов. Доступ на детскую и спортивную площадку официально не открыт. Мы призываем граждан до официального открытия воздержаться от несанкционированного проникновения на территорию парка, — сообщили «Призыву» в администрации города.

На реновацию первого этапа парка потратили свыше 100 миллионов рублей.

В парке после первого этапа реконструкции появились детская площадка, дог-парк, стадион с тренажерами и беговыми дорожками, благоустроены аллеи с лавочками и уличными фонарями. С середины сентября парк каждый день посещают сотни владимирцев. Все пролезают через дырки в заборе. В октябре подрядчики для удобства подвоза строительных материалов срезали часть ограждения парка со стороны «РусьКино». Весь поток посетителей сразу ринулся туда.

Единственный объект, которым пока не пользуются, это дог-парк. Дверь площадки для выгула и занятий с собаками закрыта.

В 2021 году должны были также поставить амфитеатр с возможностью кинопоказа под открытым небом, продлить велодорожки и обустроить парковку. Ни сумма, ни виды работ пока не уточняются. В мэрии сообщили только, что на втором этапе реконструкции парка запланировано создание системы видеонаблюдения.

«Призыв» наравне с другими жителями Владимира побывал в обновленной части парка. О том, как он выглядит сейчас, можно узнать, посмотрев короткое видео «Призыва».