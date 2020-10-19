Открытие дороги на Чайковского задерживается

Движение по улице Чайковского во Владимире не откроется в срок. Ремонт теплосетей завершен, но подрядчики не успели заасфальтировать проезжую часть. В компании «Т Плюс» уверяли, что в ночь с 19 на 20 октября все работы будут завершены. Но днем в понедельник рабочие успели только засыпать щебнем траншею, в которой еще пару дней назад проводилась реконструкция магистрального трубопровода.



На объекте задействовано сразу несколько асфальтоукладчиков, экскаваторов, грейдеров, тракторов. Рабочие трудятся ударными темпами. Но, по словам дорожников, по технологии такой большой фронт работ не сделать за несколько часов. Не положен еще и черновой асфальт, не выровнены его слои, не сделаны колодцы и не везде установлен бордюрный камень. Учитывая ухудшение погоды, открытие дороги перенесут на сутки, а то и двое. В лучшем случае, работы на проезжей части закончатся завтра к обеду.

Общественный транспорт больше месяца ходит по временной схеме по Ново-Ямской и МОПРа.

Службы «Владимирпассажиртранса» работают на Чайковского параллельно с дорожниками. Они восстанавливают линии для возвращения троллейбусных маршрутов в музыкальный квартал. Из-за ремонта теплосетей там изменили схему движения транспорта. В часы пик транспорт стоял на проспекте Ленина, Балакирева, Красноармейской, Разина, Офицерской, в Перекопском городке.



«Призыву» так и не удалось добиться ни от администрации города, ни от «Т Плюс» объективных причин, почему работы на Чайковского нужно было проводить осенью, а, например, не летом. Но перенести объект на будущий год никак не могли. Когда трубы демонтировали, рабочие обнаружили, что местами они совсем прогнили. Старые теплосети точно не выдержали бы пуска отопления.

Теперь под проезжую часть положили трубопровод с датчиками, подключенными к единой диспетчерской. В случае неполадок информация поступит в оперативном режиме. Новое оборудование без сбоев должно проработать, как минимум, 25 лет.

Ремонтная кампания «Т Плюс» продолжается. Несмотря на грядущее понижение температур, энергетики запустят в работу еще один масштабный объект — на Октябрьском проспекте. Как «Призыв» сообщал ранее, на месяц будет ограничено движение транспорта. Большой вопрос — как долго прослужит асфальт на улице Чайковского и Октябрьском проспекте, который будут укладывать в такую холодную и дождливую погоду?