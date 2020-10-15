От Грибоедовых в Красном Сущёво осталась только липовая аллея

А вы знали, что всего в трех километрах к северу от Владимира есть поэтичное местечко под названием Красное Сущево. А до 1929 года — просто Сущево. В XVIII веке здесь обосновался род замечательного русского писателя Александра Сергеевича Грибоедова.

Сам он тоже здесь бывал, гостил у родственников, черпал вдохновение, а в 1812 году даже лечился от «простуды в левом боку». Хворь настигла юношу, когда он по пути в Казань проезжал Владимир в составе Московского гусарского полка, куда поступил добровольцем, чтобы принять участие в Отечественной войне против Наполеона.

Почему сущевская знахарка, врачевавшая Александра Сергеевича не взяла денег за лечение, зачем дед писателя повелел крестьянам строить свои дома окнами на юг и кто из Грибоедовых спустил усадьбу на покрытие карточных долгов, расскажет народный экскурсовод Татьяна Лысова.

Сущёво, Красное Сущёво! (Там Грибоедовский есть след).

Своею дивной красотою затмило мне весь белый свет.

Сирень, черёмуха повсюду, огромный яблоневый сад,

А по периметру, как чудо, берёзы в два ряда стоят.

Красному Сущево посвятила свое стихотворение уроженка этих мест – владимирская поэтесса Зинаида Ежикова. Что же вдохновило ее здесь? Давайте прогуляемся и посмотрим! А стихотворение поможет нам в путешествии. Места здесь и правда очень красивые. А в пору золотой осени особенно. Тихо шуршит под ногами сухая разноцветная листва. Вокруг тишина и умиротворение.

Лишь изредка, торопливо обнюхав незнакомцев, пробежит мимо деревенская собачонка, да шмыгнет под ногами любопытный кот.

Как Сущево стало Красным

Деревня Красное Сущёво расположена на берегу реки Рпени, в двух километрах от «Пекинки». Она вплотную граничит с микрорайоном Полянка города Владимира, тем не менее относится к Суздальскому району. До революции это была деревня при помещичьей усадьбе, которая называлась сельцо Сущево. Красным оно стало в 1929 году, когда вошло в состав Красносельского сельсовета Владимирского района.

Речушка Рпень — души отрада, луга, поля и озерцо,

Для счастья — большего не надо. Сущёво Красное, сельцо!

Дед Грибоедова в нём жил, не соблюдя обычных правил,

Своим крестьянам удружил – дома на солнышко поставил.

Окнами на юг!

Согласно документам 1780 года сельцо Сущево принадлежало деду Александра Грибоедова — Ивану Никифоровичу. 16 лет от роду он поступил солдатом в лейб-гвардии Преображенский полк, участвовал в Русско-шведской войне. А после отставки в 1764 году был направлен во Владимир «воеводским товарищем», то есть заместителем местного воеводы. После организации Владимирской губернии в 1779 году Иван Никифорович был определен председателем губернского магистрата.

В своем имении Сущево он повелел крестьянам строить дома окнами на юг исключительно здоровья ради.

Поэтому второй ряд домов на старейшей улице Сущево смотрит во дворы домов первого ряда, огороды которых расположены прямо перед окнами. Такого, пожалуй, вы не увидите больше нигде!

Кутила и картежник

Усадьбу барин передал в наследство ветреному сыну,

А тот её лишь разорял, в картежных играх горбя спину.

То был писателя отец, живя от близких в отдалении

Продать решился наконец родне Смирновым он имение.

Отец Александра Грибоедова Сергей Иванович в 14 лет поступил на службу кадетом в Смоленский драгунский полк, но через 10 лет отставлен из-за имеющихся болезней. «Отставной офицер с весьма скромным образованием, незавидными средствами и не со столь лестной репутацией» – так характеризуют историки отца Грибоедова.

Кроме карт, Сергея Ивановича ничего не интересовало, поэтому после смерти своего батюшки он за год продал все оставленные ему имения. Последним ушло в 1802 году сельцо Сущево. Приобрела его сестра матери Александра Грибоедова Наталья Федоровна Лачинова.

Гусар с «простудою в левом боку»

Но не о них пойдет рассказ, я о другом хочу поведать:

Там был два раза или раз известный миру Грибоедов.

Немало минуло уж лет, дневник Смирнова сохранился.

Полка гусарского корнет в краю Владимирском лечился.

Во время Отечественной войны 1812 года 17-летний студент Московского университета Александр Грибоедов добровольцем вступил в Московский гусарский полк в чине корнета. 1 сентября полк выступил из Москвы к месту новой дислокации — в город Казань.

8 сентября, когда полк проходил через Владимир, корнет Грибоедов заболел «простудою в левом боку» и остался здесь. В это же время здесь проживали его мать Анастасия Федоровна и сестра Мария. Они уехали из Москвы в августе 1812 года, спасаясь от нашествия французской армии.

К отцу не ездил (не дружил), гостил у матери с сестрою,

А вот Смирновых навестил и пообщался он с роднею.

На лодке плавал по пруду, там караси водились (знаю),

Ходил у всех он на виду по моему родному краю.

В 1812 году Владимир был переполнен беженцами из Москвы. Жилая площадь была нарасхват, и Анастасии Федоровне удалось снять лишь несколько комнат в доме священника Ястребова на улице Девической. С оказанием врачебной помощи в городе тоже было проблематично, поэтому достоверно известно, что лечиться Грибоедов уехал в Сущево.

Поставить его на ноги взялась деревенская знахарка Пухова. Она лечила его настоями и травами, добрым взглядом и словом. Уезжая из Сущево, Александр Грибоедов хотел с ней расплатиться, но она ответила, что брать деньги за лечение — грех. Если она их возьмёт, то её лечение ему не поможет.

Дмитрий Смирнов — лучший биограф Грибоедова

О чем писатель размышлял, среди садов бродя сущёвских?

Быть может, пьесу сочинял, к ней делал новые наброски?

Талант огромный в нём кипел, он полон замыслов глубоких,

В своей комедии сумел разоблачить тот мир жестокий —

Крепостников, чинуш, глупцов, плутов, ханжей и мракобесов.

Через года и пыль веков учить нас будет эта пьеса.

«Мильон терзаний» испытав, не покорившись злому нраву,

И «Горе от ума « создав, обрел признание и славу.

А мы обрели бессмертную пьесу «Горе от ума» стараниями еще очередного владельца Сущево. Дмитрий Смирнов был сыном любимой кузины Грибоедова Вареньки. Почти всю жизнь он посвятил собиранию текстов произведений и сведений о жизни Александра Грибоедова.

При жизни автора «Горе от ума» вышло со значительными пропусками и до 50-х годов XIX века не имело полного издания. Дмитрию Александровичу удалось собрать подлинные рукописи своего великого родственника и составить тот самый вариант поэмы, который до сих пор проходят в школе.

Остались только аллеи и пруд

К сожалению, довольно большая часть собранного материала погибла во время пожара в Сущево после смерти Дмитрия Александровича. Сгорела его богатая библиотека и большая часть подлинных рукописей Александра Грибоедова. От усадьбы остался лишь пруд и вот эта липовая аллея. А о том, что эти места связаны с именем великого писателя, напоминает лишь название главной улицы деревни — улицы Грибоедова.

Сгорел в Сущеве барский дом, неправда ль, экая досада?!

И вяз срубили над прудом, и наконец, не стало сада.

Но жизнь останется навек, ей не сгореть, не испариться.

И будет помнить человек своей истории страницы.