Остановки Владимира обрабатывают раствором гидрохлорида натрия

Остановки общественного транспорта во Владимире обрабатывают дезинфицирующим раствором. Как и во время первой волны короновируса, на улицы областного центра вновь вышли бригады Центра управления городскими дорогами. Обработка проводится 3 раза в неделю во всех районах Владимира. В среднем, за смену обрабатывается по 50-60 остановочных павильонов, площадок для ожидания транспорта и прилегающих тротуаров. Бригада использует поливальные машины большого объема и специальное переносное оборудование, с которым может справиться один работник.

Дезинфекция во Владимире проводится 3 раза в неделю.

Для противовирусной обработки общественных мест используется раствор гидрохлорида натрия. Он безопасен как для людей, так и для животных, уточнили в мэрии.

Усилить дезинфекцию общественного транспорта обязали и перевозчиков, работающих во Владимирской области. Санитарная обработка проводится также в зданиях железнодорожных и автобусных вокзалов. Об этом сообщил главный специалист-эксперт департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Сергей Ситников. Чтобы проконтролировать соблюдение предписаний, сотрудники ведомства готовят совместные рейдовые мероприятия с управлением Роспотребнадзора.

Ранее «Призыв» рассказывал, что во Владимирской области ужесточен масочный режим. Отсутствие средств индивидуальной защиты в местах массового пребывания людей может обернуться штрафом.