Ольга Беляева назвала условия для внеплановых каникул в школах

По всей стране образовательные учреждения массово уходят на досрочные каникулы. Во Владимирской области в этом вопросе не спешат. Только семь школ сейчас воспользовались такой возможностью. Из них 4 во Владимира, по одной в Вязниках, Коврове и Камешково. По словам директора регионального департамента образования Ольги Беляевой, связано это в первую очередь с заболеваемостью учителей.

Ольга Беляева, директор департамента образования:

Даже не дети болеют, а больше сегодня беспокоит заболеваемость педагогов. То решение, которое принимает образовательное учреждение, это исключительно их полномочия – формирование графика учебного процесса.

В свою очередь по решению оперштаба мы приняли дополнительные рекомендации, в каких случаях образовательным организациям принимать решение о дополнительных или досрочных каникулах. Кроме того, мы рекомендовали закреплять подобные решения в оперштабе муниципальных органов. Это будет справедливо.

Семь школ региона досрочно распустили детей на каникулы.

Итак, школа может уйти на внеплановые каникулы, если имеется предписание Роспотребнадзора, если 20% обучающихся больны, либо на больничный ушли несколько педагогов, которых некем заменить. Может быть и такой вариант, что родительский комитет выходит к директору с предложением уйти на каникулы.

Что касается заболеваемости педагогов, сейчас в образовательных учреждениях продолжается массовая вакцинация от гриппа. В дошкольных учреждениях привито больше 70% сотрудников. Чуть меньше (50%) сотрудников иммунизировались в школах и заведениях дополнительного образования.

Ранее «Призыв» сообщал, что департамент образования рассказал о карантине в школах Владимирской области.