Ольга Беляева назвала условия для внеплановых каникул в школах

По всей стране образовательные учреждения массово уходят на досрочные каникулы. Во Владимирской области в этом вопросе не спешат. Только семь школ сейчас воспользовались такой возможностью. Из них 4 во Владимира, по одной в Вязниках, Коврове и Камешково. По словам директора регионального департамента образования Ольги Беляевой, связано это в первую очередь с заболеваемостью учителей.
Ольга Беляева, директор департамента образования:
Семь школ региона досрочно распустили детей на каникулы.
Итак, школа может уйти на внеплановые каникулы, если имеется предписание Роспотребнадзора, если 20% обучающихся больны, либо на больничный ушли несколько педагогов, которых некем заменить. Может быть и такой вариант, что родительский комитет выходит к директору с предложением уйти на каникулы.
Что касается заболеваемости педагогов, сейчас в образовательных учреждениях продолжается массовая вакцинация от гриппа. В дошкольных учреждениях привито больше 70% сотрудников. Чуть меньше (50%) сотрудников иммунизировались в школах и заведениях дополнительного образования.
Ранее «Призыв» сообщал, что департамент образования рассказал о карантине в школах Владимирской области.
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