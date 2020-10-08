Около 80% коек для больных коронавирусом заняты

В медицинских учреждениях Владимирской области заняты 78% коек, предназначенных для больных коронавирусом. В общей сложности в регионе на сегодняшний день развернуто более 1100 мест: 723 – для лечения COVID-19, остальные — для пациентов с пневмонией. В ближайшее время планируется дополнительно развернуть 100 коек в Александровской, Петушинской и Судогодской районных больницах, сообщила директор департамента здравоохранения Елена Утёмова.

При этом хирургический корпус областной клинической больницы пока не планируется вновь перепрофилировать под инфекционный госпиталь. Здесь продолжится оказание плановой помощи.

И хотя областные власти заверяют, что эпидобстановка в регионе сейчас контролируема и управляема, с каждым днем число активных носителей вируса становится все больше. В настоящее время инфицированы 1435 человек. Накануне цифра была ниже – 1400.

Коэффициент распространения вируса в регионе сегодня 1,24.

Победили вирус 6046 жителей области. Из них 21 пациент закрыл больничный за минувшие сутки. Пополнилась новыми случаями и печальная статистика по коронавирусу. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, за 24 часа зафиксированы еще три смерти. Общее число не переживших болезнь достигло 235.

Ранее «Призыв» сообщал, что за минувшие сутки коронавирусом заразились во Владимирской области еще 59 человек.