Оформить ипотеку с господдержкой в Сбербанке можно по ставке от 0,1% годовых

Специальные сниженные ставки действуют в рамках программы субсидирования с застройщиками на DomClick.ru на покупку квартир в новостройках.

Льготная ставка по программе господдержки для семей с детьми:

— 0,1% годовых в первый год кредита (на оставшийся срок — 4,7% годовых) — 1% годовых в первые 2 года кредитования (на оставшийся срок — 4,7% годовых) — 2,5% годовых на весь срок кредита

Ставка по программе «Господдержка 2020»:

— 0,1% годовых в первый год кредита (на оставшийся срок — 6,1% годовых) — 2,4% годовых в первые 2 года кредитования (на оставшийся срок — 6,1% годовых) — 3,9% годовых на весь срок кредита

Ставка на покупку квартиры в новостройке:

— 0,9% годовых в первый год кредита (на оставшийся срок — 7,6% годовых) — 3,9% годовых в первые 2 года кредитования (на оставшийся срок — 7,6% годовых) — 5,4% годовых на весь срок кредита

Минимальные процентные ставки по ипотеке указаны для зарплатных клиентов Сбербанка при использовании сервиса «Электронная регистрация» и с учетом скидки от застройщика в рамках программы субсидирования при сроке кредитования до 7 лет.

Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:

«На сегодняшний день 90% кредитов Сбербанка на покупку квартир в новостройках выдается по программе ипотеки с господдержкой. Мы стремимся сделать покупку жилья ещё более доступной для россиян. Снижение ставки до 0,1% годовых в первый год кредитования позволит нашим клиентам сэкономить на платежах по ипотеке на этапе строительства жилья и ожидания переезда в собственную в новую квартиру».

Выбрать квартиру в аккредитованных Сбербанком новостройках и оформить ипотеку со скидкой от застройщика можно онлайн на DomClick.ru