Официальная стоимость жилья безнадёжно отстала от рыночной

Администрация Владимира утвердила среднюю рыночную стоимость жилья на IV квартал 2020 года в размере 36 928 рублей за квадратный метр. Этот норматив используется для двух целей: строительства или приобретения жилья за счет бюджетных средств и предоставления жилья по договорам соцнайма малоимущим. Ставка не менялась уже два года. Это проблема, учитывая реальные цены на рынке жилья. Они гораздо выше утверждённой мэрией суммы. Крупные агентства недвижимости продают квартиры без отделки в черте города от 42 тысяч рублей за квадратный метр, в присоединенных территориях — от 38 тысяч рублей.

Очередники чаще покупают уже готовые к переезду квартиры. Вторичный рынок, по данным Владимирстата, продается от 42 тысяч рублей за квадратный метр. Новые квартиры за год подорожали на 100-300 тысяч рублей в зависимости от метража. Вторичное жилье ещё больше прибавило в цене.

За первое полугодие 36 молодых семей из Владимира получили субсидию на сумму 37 миллионов рублей.

Во Владимире на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях стоит 715 семей. Мэрия должна предоставить им жильё по договорам соцнайма. А ещё ждут субсидию 649 молодых и 165 многодетных семей. В первом полугодии 2020 года жилищные условия за счет всех источников улучшили 99 семей. Совсем немного в сравнении с общим числом нуждающихся.

За девять месяцев нынешнего года в регионе построено 4812 квартир общей площадью 471 тысяча квадратных метров, что составляет 91,3 % от прошлогодних показателей. Цены на жилье падают только тогда, когда темпы роста жилищного строительства растут. Сейчас же оснований для скидок нет. Поэтому так важно было бы пересмотреть размер субсидии, чтобы оказать реальную поддержку семьям.



Проблемы с официальной оценкой стоимости квадратного метра есть и у жителей аварийного фонда. «Призыв» сообщал ранее, что труднее всего переселиться с благоустроенные квартиры именно владимирцам.