Объявлена дата большого осеннего субботника

Традиционный осенний субботник состоится во Владимире 10 октября. Изменить планы, похоже, не сможет даже коронавирус. По крайней мере, городская администрация никаких оговорок о возможном перенесении сроков не делает. В апреле субботник отменили, но тогда действовал режим самоизоляции. Сейчас эпидемиологическую ситуацию в том же «Белом доме» называют стабильной.

Масштабная уборка уже началась. 1 октября стартовал месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города. Он продлится до 31 октября включительно. Каждая районная администрация реализует локальные сводные планы работ и будет еженедельно отчитываться об их выполнении в городское управление ЖКХ.

Субботник должен состояться 10 октября.

Особое внимание уделят выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, а также уборке территорий, которые находятся в ведении организаций различных форм собственности, ЖСК, ТСЖ, гаражно-строительных кооперативов и садовых некоммерческих товариществ. Руководителям предприятий, ответственным за содержание коммунальных объектов, надземных и подземных инженерных сооружений, рекомендовано организовать санитарную очистку, вырубку и вывоз поросли и самосева в охранной зоне инженерных коммуникаций и объектов инфраструктуры.

Ранее «Призыв» сообщал о рекультивации мусорной свалки в микрорайоне Оргтруд. В этом году в рамках федерального проекта на эти цели выделено более 54 миллионов рублей.