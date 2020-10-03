Объявлена дата большого осеннего субботника

Изменить планы не сможет даже коронавирус

Традиционный осенний субботник состоится во Владимире 10 октября. Изменить планы, похоже, не сможет даже коронавирус. По крайней мере, городская администрация никаких оговорок о возможном перенесении сроков не делает. В апреле субботник отменили, но тогда действовал режим самоизоляции. Сейчас эпидемиологическую ситуацию в том же «Белом доме» называют стабильной.

Масштабная уборка уже началась. 1 октября стартовал месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города. Он продлится до 31 октября включительно. Каждая районная администрация реализует локальные сводные планы работ и будет еженедельно отчитываться об их выполнении в городское управление ЖКХ.

Субботник должен состояться 10 октября.

Особое внимание уделят выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, а также уборке территорий, которые находятся в ведении организаций различных форм собственности, ЖСК, ТСЖ, гаражно-строительных кооперативов и садовых некоммерческих товариществ. Руководителям предприятий, ответственным за содержание коммунальных объектов, надземных и подземных инженерных сооружений, рекомендовано организовать санитарную очистку, вырубку и вывоз поросли и самосева в охранной зоне инженерных коммуникаций и объектов инфраструктуры.

Ранее «Призыв» сообщал о рекультивации мусорной свалки в микрорайоне Оргтруд. В этом году в рамках федерального проекта на эти цели выделено более 54 миллионов рублей.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»


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