Объявили даты итогового сочинения в школах

Стали известны даты проведения итогового сочинения и собеседования по русскому языку для выпускников школ. В этом году одиннадцатиклассники напишут сочинение 2 декабря. Дополнительные дни запланированы на 3 февраля и 5 мая. Ученики девятых классов будут проходить итоговое собеседование по русскому языку 10 февраля. Дополнительные дни назначены на 10 марта и 17 мая. Успешное написание сочинения для одиннадцатиклассников и прохождение собеседования для девятиклассников – это обязательное условие для допуска к государственной итоговой аттестации.

Направления тем итогового сочинения в выпускных классах в 2020-2021 учебном году уже озвучены. Всего их пять: « Забвению не подлежит», «Я и другие», «Между прошлым и будущим», «Время перемен» и «Разговор с собой». Конкретные темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена.

Рекомендуемый объем итогового сочинения – от 350 слов.

Оценивается работа по системе «зачет»/«незачет». Все получившие неудовлетворительный результат, смогут переписать работу. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать изложение. Заявление на участие в экзамене необходимо подать не позднее чем за 2 недели до начала его проведения.

Ранее «Призыв» сообщал, что в политехническом колледже во Владимире открылся центр цифрового образования «IТ-КУБ». Он ориентирован на школьников и студентов, проявляющих интерес к технике и современным технологиям.