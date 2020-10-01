Обманутым дольщикам из Коммунара грозятся отключить свет

Проблемный дом в микрорайоне Коммунар, который третий год не могут сдать из-за двух лишних этажей, хотят обесточить. Девять семей, которые уже проживают в новостройке, останутся без света. А электричество для них — источник всех коммунальных удобств. Строительная компания «Система» задолжала ресурсоснабжающей организации «Владимирские коммунальные системы» свыше 341 тысячи рублей. Сумма не такая большая, многие крупные предприятия имеют долги в десятки миллионов рублей. Тем не менее «ВКС» подали иск в Арбитражный суд. Вынесен судебный приказ взыскать деньги. В адрес обманутых дольщиков поступило сообщение от «ВКС», что на доме вводится режим ограничения энергоснабжения.

— Нам просто сообщили в соцсетях. Никаких объявлений. У застройщика телефон вообще недоступен. Мы живем в доме около года. Некуда деваться совсем. Я живу с двумя малолетними детьми, в декрете. Так что вариантов найти другое жилье нет. Отопления в доме нет. Прошлой зимой включали обогреватели. Как будет сейчас, не знаем, — рассказывает дольщик Ольга. — Мне к вечеру после того, как мы получили объявление, позвонили из администрации города. Пообещали, что без света нас не оставят.

Около 100 семей ждут ключей от квартир в доме № 19 по улице Центральной третий год.

Владимирская мэрия пообещала обманутым дольщикам подключить все коммуникации к дому, даже несмотря на то, что дом еще официально не введен в эксплуатацию. С семьями собираются заключать индивидуальные договоры на оказание коммунальных услуг. Изначально застройщик обещал дольщикам подключить их дом к новой котельной. Но теперь строительная компания банкротится, так что планы вряд ли реализуются. Поэтому администрация рассчитывает переподключить к централизованному теплоснабжению. Обманутые дольщики не очень довольны, ведь всем понятно, что счета будут другие, но деваться некуда.

Ситуация у обманутых дольщиков сейчас тупиковая. Власти продолжают спорить, кто виноват в нарушении высотности здания. Городские обвиняют областных чиновников, те городских и прежнее руководство региона. И это выглядит смешно, так как в строительной отрасли сейчас кадровая чехарда. Одни и те же чиновники кочуют по разным креслам. Более того, бывшие руководители строительной отрасли занимают места руководителей надзорных инстанций. По сути, критикуют себя же или своих бывших коллег и подчиненных.

Руководство Владимирской области запустило в работу два варианта: внести коррективы в регламент по высотности жилья в этом микрорайоне и снести два лишних этажа. Оба дела могут затянуться на годы. Пока обманутым дольщикам обещают управиться до лета 2021 года.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители других домов в Коммунаре категорически против повышения высотности зданий. Они уверены, что если дать волю застройщикам, они нагородят здесь высоток, которые перекроют вид на историческую часть города.