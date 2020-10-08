Обманутых дольщиков призывают взять на себя обязанности застройщика

Застройщик проблемного дома с лишними этажами в микрорайоне Коммунар не платит по коммунальным счетам. Власти и ресурсоснабжающие организации ведут переговоры с обманутыми дольщиками о передаче им обязательств по оплате счетов за услуги ЖКХ. Хотите жить в своих квартирах, в тепле и со светом, делать ремонт и не переживать за промерзание и разрушение дома — платите! Альтернатива незавидная. Новый виток в деле с вводом высотки в Загородном — и снова не в пользу дольщиков.

— Нас хотят заставить платить все долги застройщика. Знаем такие случаи, когда люди добивались права собственности на свои квартиры через суд и в итоге все недостатки строительства и долги по коммунальным платежам расписывали им. Мы готовы платить за себя, за то, что тратим, но не за других и тем более не за застройщика, потому что он якобы банкрот и все равно ресурсникам ничего не выплатит, — возмущаются обманутые дольщики из Коммунара.

Своих квартир ждут 94 семьи обманутых дольщиков.

Дольщики встревожены, что заставят платить по счетам тех, кто уже живет в доме. А это всего девять семей. Они, прежде всего, заинтересованы в выделении права собственности. Эти семьи живут в несданном доме, потому что у них нет другого жилья и нет средств на аренду чужого. Понятно, что они не смогут и не должны тянуть лямку за всех жильцов.

В судебном порядке ресурсоснабжающая организация взыскивает с застройщика, компании «Система», 600 тысяч рублей за электроэнергию. Дольщикам в устной форме пообещали в скором времени отключить свет. Для живущих в доме семей электричество — единственный источник цивилизации, в квартире работают электроплиты и энергообогреватели. В мэрии еще летом пообещали присоединить дом к центральным системам теплоснабжения, но отопительный сезон уже начался, а картина не поменялась.

— У дольщиков не два и не три варианта, как им говорят в администрации Владимирской области, а всего один. Подать иск в суд и узаконить свое право собственности на объект незавершенного строительства. Все необходимые документы уже имеются. После решения суда получают лицевые счета и законным образом въезжают и живут. Поставщики ресурсов расторгнут договор с застройщиком и электричество отключат, потому что услугу оказывают юрлицу. Договоров с физлицами нет, — поясняют специалисты компании «ЭнергосбыТ».

Ни один из вариантов не кажется приемлемым, быстрорешаемым или незатратным. Все, от чиновников до ресурсников, сетуют, что все так получилось. Говорят, что, дескать, понятно, семьи все с детьми, многие копили деньги или брали ипотеку, чтобы обрести свой угол, а на деле оказались без средств и без квартиры. Ранее губернатор обещал личное участие в решении проблемы обманутых дольщиков. Но реальных шагов нет.

Что сегодня хотят обманутые дольщики и как складывается у них жизнь, когда все их планы на новоселье разрушились, можно узнать в репортаже «Призыва».