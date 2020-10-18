Обманутые дольщики Коммунара готовятся к зиме в несданном доме

Дом ещё не сдан и не подключён к котельным, но там живут люди и готовятся к морозам. Девять семей решают, как будут переживать зиму в новостройке микрорайона Коммунар областного центр. Там есть электричество (хотя энергетики и грозятся его отключить), а мэрия обещает, что будет и отопление. Правда, верят этому не все собственники квартир проблемного дома, иначе желающих там перезимовать было бы гораздо больше. Дом не принимают из-за двух лишних этажей, построенных в нарушении проекта.

Всего в доме № 19 по улице Центральной в Коммунаре жильё купили 94 дольщика.

Ольга Щапова в купленной «двушке» собирается провести уже вторую зиму. Деваться ей с двумя детьми всё равно некуда. Она надеется, что местные власти и энергоснабжающие организации пойдут навстречу людям, попавшим в трудную ситуацию. На застройщика надежд никаких — тот не предпринимает никаких попыток узаконить проблемный объект, хотя успешно возводит другие высотки в загородном микрорайоне.

— Мы готовим на электроплите, отапливаемся элетронагревателем. Сейчас, пока нет больших холодов, удаётся прогреть кухню и спальню. В коридорах и ванной холодно. Мы готовы оплачивать коммунальные счета. Но до сдачи дома застройщик взял на себя это обязательство, — говорит дольщик Ольга Щапова.



Ранее «Призыв» сообщал, что по решению суда энергетики требуют с застройщика долги и грозятся расторгнуть договор на обслуживание дома с юрлицом. Администрация города пообещала подключить дольщиков к котельной микрорайона. Но пока этого не случилось. Собственники соседнего дома согласны, чтобы «запитка» шла через их котельную. Но застройщик заявил, что не пустит никого в подвалы для переподключения коммуникаций.

— Мы уже не знаем, как нам ускорить процесс ввода дома в эксплуатацию. Надеемся на волевое решение губернатора. Он может в качестве исключения принять наш дом. Были такие случаи и в стране, и у нас в городе. Да взять хотя «дом-утюг», — приводит пример Ольга Щапова.



Сегодня ситуация вокруг проблемного дома «подвисла». Суд снова перенес дату рассмотрения дела по банкротству застройщика, инспекция по охране объектов культурного наследия никак не добьется одобрения поправок по отмене этажности в загородном микрорайоне от Минкульта, департамент строительства тормозит с созданием фонда по восстановлению прав дольщиков. Следком вызывает дольщиков, чтобы собрать доказательную базу по делу о мошенничестве застройщика. Хороших новостей пока нет.