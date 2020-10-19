Облздрав раскрыл информацию о самочувствии привившихся от ковида медиков

Областной департамент здравоохранения рассказал о самочувствии врачей, привившихся от коронавируса. По словам главы ведомства Елены Утёмовой, после вакцинации медики проблем со здоровьем не испытывают. Из небольших осложнений — только кратковременное повышение температуры у троих специалистов. Но справиться с этим организм смог самостоятельно.

— Сейчас 13 медиков получили вакцину против коронавируса. В целом вакцинацию переносят хорошо, у троих человек было повышение температуры. Кратковременное. Оно самостоятельно купировалось, и они чувствуют себя хорошо, — рассказала Елена Утёмова в эфире телеканала «Губерния». — Еще 7 медработников не получат прививку, потому что в ходе обследования у них выявились антитела. И мы эту работу продолжаем.

По словам Елены Утёмовой, до конца этой недели привиться от коронавируса предстоит еще около 40 медицинским работникам. Все они не переболели COVID-19 и не являются носителями вируса в данный момент. Решение о вакцинации в каждом отдельном случае принимает эпидемиологическая комиссия, которая создана на базе городской больницы № 5.

На прививку от ковида медикам предстоит прийти дважды. Это особенности вакцины — она двухфазная. Сначала делается первая инъекция, потом в течение 3 недель идет наблюдение за пациентами, и если нет побочных эффектов, людям вводится вторая доза. Всего на этом этапе планируется привить 50 специалистов. Первыми вакцинацию пройдут врачи из группы риска. Большинство работает в «красной зоне» и непосредственно контактирует с инфицированными.

На первом этапе прививку от коронавируса сделают 50 медикам.

За время пандемии в регионе COVID-19 уже переболели больше тысячи людей в белых халатах. И эта цифра постоянно обновляется. Только в больнице № 4 города Владимира страховые выплаты в связи с заражением получили 177 сотрудников. В медучреждении два смертельных случая.

Всего, по словам первого вице-губернатора Сергея Шевченко, инфекция унесла жизни 18 медицинских работников Владимирской области. Многим не было и 50 лет. Первой жертвой COVID-19 стала медсестра городской больницы № 4. Женщине было всего 47 лет. Прививка от коронавируса должна защитить медиков от болезни и смерти от ковида.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что переболевшие ковидом медики получают страховые выплаты от ФСС.