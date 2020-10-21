Облздрав призвал вернуться к ограничительным мерам по коронавирусу

Койко-мест для пациентов с ковидом не хватает

Директор департамента здравоохранения призвала вернуться к ограничительным мерам по коронавирусу. Без этого, по словам Елены Утёмовой, региональная медицина рискует захлебнуться. Во Владимирской области развернутые койко-места для пациентов с ковидом закончатся быстро, если люди продолжат активно контактировать друг с другом. Об этом глава ведомства заявила на заседании комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания.

Сейчас только ленивый не ругает систему здравоохранения. Но кто-нибудь задавал себе вопрос: чем отличается весенняя волна коронавируса от осенней? Она отличается тем, что сегодня по всей стране не введены ограничительные мероприятия. Мы собираемся, не соблюдаем социальной дистанции, общаемся друг с другом и пытаемся урегулировать ситуацию, — отметила Елена Утёмова. — Действительно система работает с огромным напряжением. Без ограничительных мероприятий система здравоохранения захлебнется. Если мы не разорвем контакты, койко-места в госпиталях могут быстро закончиться.

Глава облздрава предложила вернуться к ограничительным мерам. Фото «Призыва»

По словам Елены Утёмовой, в первую волну коронавируса в регионе было открыто 903 койки. Максимальная загрузка весной составила 70%. Сейчас подготовлено 928 специализированных мест, из которых 820 уже занято. И рост числа инфицированных происходит стремительно. Если ситуацию не переломить, не спасет даже возобновление работы ковидного госпиталя, который снова запустят на базе хирургического корпуса ОКБ, настаивает Утёмова.

Мы не бравируем докладами. Мы понимаем всю критичность сложившейся ситуации. И 180 коек, которые мы откроем в течение недели, они могут захлебнуться также быстро, если мы не примем решение, может быть, на уровне руководства области о введении ограничительных мер. Пока мы не разорвем социальные контакты, этого не произойдет, — добавила директор департамента здравоохранения. — Мы открываем хирургический корпус ОКБ. И не делать этого мы не имеем возможности, у нас нет вариантов. Потому что это единственный корпус, который может быть сегодня быстро приспособлен для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. В этом корпусе 100% газификация, а пациенты, которые страдают коронавирусом, к сожалению, кислородозависимые. Это отличает ковид от обычной пневмонии. Там созданы шлюзы, есть компьютерный томограф. Потому что два стационара, которые оказывают помощь сегодня во Владимире, не имеют компьютерного томографа. И этот вопрос не был решен с весны. Он решается только сейчас. Да, поздно, но он решается.

Мест для пациентов с коронавирусом может не хватить.

Что касается ковидного госпиталя, развернутого на базе областной клинической больницы, то он начнет принимать пациентов с COVID-19 в ближайшие дни. По словам первого вице-губернатора Сергея Шевченко, до конца недели из медучреждения выпишут последних больных, которым оказывали плановую помощь. После этого машины неотложки снова повезут в ОКБ инфицированных ковидом. Но и этих мощностей может не хватить, считают в «Белом доме».

Мы ведем работу по подготовке еще одного лечебного учреждения к открытию. А именно 5-ю городскую больницу. Почему? Потому что мы предвидим, что коечной емкости будет не хватать. И сейчас департамент здравоохранения готовит предложение об открытии дополнительных коек, — отметил Сергей Шевченко, выступая перед депутатами.

Ковидный госпиталь на базе ОКБ снова заработает. Фото «Призыва»

Во Владимире основная нагрузка сейчас лежит на больнице № 6, где функционируют 175 коек для ковидных больных. И пациенты рассказывают, что госпиталь переполнен. На этой неделе в городе открыли ещё 70 инфекционных мест: 30 коек в больнице № 5 и 40 — в больнице № 2.

Ранее «Призыв» опубликовал инструкцию, как поступать, если у вас подозрение на коронавирусную инфекцию.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»


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Обсуждение 3

  • Тамара:
    21.10.2020 в 14:22

    Все правильно Утемова говорит, сейчас надо поберечь и себя, и других.

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  • Полина Тарбеева:
    21.10.2020 в 14:54

    При росте плюс 80 в день, и минимальном количестве людей, которые выписываются, 180 коек ОКБ быстро займут….не время болеть

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  • вас:
    21.10.2020 в 14:58

    ковидные отделения должны быть во всех профильных госпиталях — должен быть комплексный подход к сложным больным

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