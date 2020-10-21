Облздрав призвал вернуться к ограничительным мерам по коронавирусу

Директор департамента здравоохранения призвала вернуться к ограничительным мерам по коронавирусу. Без этого, по словам Елены Утёмовой, региональная медицина рискует захлебнуться. Во Владимирской области развернутые койко-места для пациентов с ковидом закончатся быстро, если люди продолжат активно контактировать друг с другом. Об этом глава ведомства заявила на заседании комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания.

— Сейчас только ленивый не ругает систему здравоохранения. Но кто-нибудь задавал себе вопрос: чем отличается весенняя волна коронавируса от осенней? Она отличается тем, что сегодня по всей стране не введены ограничительные мероприятия. Мы собираемся, не соблюдаем социальной дистанции, общаемся друг с другом и пытаемся урегулировать ситуацию, — отметила Елена Утёмова. — Действительно система работает с огромным напряжением. Без ограничительных мероприятий система здравоохранения захлебнется. Если мы не разорвем контакты, койко-места в госпиталях могут быстро закончиться.

По словам Елены Утёмовой, в первую волну коронавируса в регионе было открыто 903 койки. Максимальная загрузка весной составила 70%. Сейчас подготовлено 928 специализированных мест, из которых 820 уже занято. И рост числа инфицированных происходит стремительно. Если ситуацию не переломить, не спасет даже возобновление работы ковидного госпиталя, который снова запустят на базе хирургического корпуса ОКБ, настаивает Утёмова.

— Мы не бравируем докладами. Мы понимаем всю критичность сложившейся ситуации. И 180 коек, которые мы откроем в течение недели, они могут захлебнуться также быстро, если мы не примем решение, может быть, на уровне руководства области о введении ограничительных мер. Пока мы не разорвем социальные контакты, этого не произойдет, — добавила директор департамента здравоохранения. — Мы открываем хирургический корпус ОКБ. И не делать этого мы не имеем возможности, у нас нет вариантов. Потому что это единственный корпус, который может быть сегодня быстро приспособлен для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. В этом корпусе 100% газификация, а пациенты, которые страдают коронавирусом, к сожалению, кислородозависимые. Это отличает ковид от обычной пневмонии. Там созданы шлюзы, есть компьютерный томограф. Потому что два стационара, которые оказывают помощь сегодня во Владимире, не имеют компьютерного томографа. И этот вопрос не был решен с весны. Он решается только сейчас. Да, поздно, но он решается.

Мест для пациентов с коронавирусом может не хватить.

Что касается ковидного госпиталя, развернутого на базе областной клинической больницы, то он начнет принимать пациентов с COVID-19 в ближайшие дни. По словам первого вице-губернатора Сергея Шевченко, до конца недели из медучреждения выпишут последних больных, которым оказывали плановую помощь. После этого машины неотложки снова повезут в ОКБ инфицированных ковидом. Но и этих мощностей может не хватить, считают в «Белом доме».

— Мы ведем работу по подготовке еще одного лечебного учреждения к открытию. А именно 5-ю городскую больницу. Почему? Потому что мы предвидим, что коечной емкости будет не хватать. И сейчас департамент здравоохранения готовит предложение об открытии дополнительных коек, — отметил Сергей Шевченко, выступая перед депутатами.

Во Владимире основная нагрузка сейчас лежит на больнице № 6, где функционируют 175 коек для ковидных больных. И пациенты рассказывают, что госпиталь переполнен. На этой неделе в городе открыли ещё 70 инфекционных мест: 30 коек в больнице № 5 и 40 — в больнице № 2.

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