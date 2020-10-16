Облздрав пояснил, чем вторая волна COVID-19 отличается от первой

Директор департамента здравоохранения рассказала, в чем принципиальное отличие второй волны коронавируса от первой. По словам Елены Утемовой, сейчас во Владимирской области лечение пациентов с ковидом не сопровождается отменой плановой госпитализации для остальных. А значит, помощь могут получить больные с другими диагнозами. Тогда как весной сотни людей не смогли пройти обследование и попасть на прием к врачу по основным заболеваниям.

— Весной открытие ковидных госпиталей совпало с остановкой плановой помощи. И тогда медработники переходили работать в ковидный госпиталь. Сегодня мы стараемся максимально сохранить плановую помощь, которую так долго ждали наши жители, — отметила Елена Утемова в эфире телеканала «Губерния». — Поддержание этого баланса, к сожалению, приводит к тому, что мы периодически испытываем дефицит, и в первую очередь дефицит анестезиологов-реаниматологов. Сама койка с монитором и аппаратом ИВЛ не решит проблему пациента. С ним должен работать врач.

По словам Елены Утемовой, ситуация с распространением коронавируса в области сейчас тяжелая. Регион уже вышел на пиковые значения весны по ежедневному приросту заболевших. Эта цифра уверенно перешагнула за 70 случаев инфицирования в сутки и продолжает расти. Сегодня положительные тесты получили 82 человека. В этом контексте перед системой здравоохранения стоит главный вопрос: насколько она готова к такому развитию событий?

Плановую медицинскую помощь власти региона отменять не собираются.

— Готовность системы здравоохранения определяется прежде всего числом открытых инфекционных госпиталей, наличием необходимого оборудования для проведения в том числе интенсивной терапии, а самое главное — это наличие кадровых ресурсов, — отметила глава облздрава. — Сразу скажу, что наличие максимального коечного фонда, которое было развёрнуто во Владимирской области на пике первой волны, — 903 койки. Только в хирургическом корпусе областной клинической больницы было 180 мест для пациентов с ковидом. Однако в середине сентября он вернулся к своему привычному режиму работы. И наши жители очень ждали, когда им будет оказываться плановая хирургическая помощь по тем профилям, которые были сконцентрированы в этом госпитале, в том числе помощь высокотехнологичная. 20 сентября этот корпус заработал, но подступила вторая волна.

На этом фоне областные власти приняли решение приостановить прием пациентов в хирургический корпус ОКБ. В департаменте не исключают, что его снова придется отдать для инфицированных ковидом. При этом, по словам Елены Утемовой, большинство профилей, которые стали временно недоступны в областной клинической больнице, продублированы в других медучреждениях региона. За исключением проктологии и челюстно-лицевой хирургии.

Сейчас в стационарах находится каждый третий пациент с коронавирусом. В ковидных госпиталях заняты 674 койки. Больше 1100 человек лечатся дома. На ИВЛ — 14 пациентов с коронавирусом. Для сравнения, на пике заболеваемости весной число людей, одновременно подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, доходило до 25.

Ранее «Призыв» сообщал, что делать, если вы заподозрили у себя коронавирус. Кому звонить и как отстоять свои права на медицинскую помощь.