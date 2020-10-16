Облздрав пояснил, чем вторая волна COVID-19 отличается от первой

Плановую медпомощь отменять не собираются

Директор департамента здравоохранения рассказала, в чем принципиальное отличие второй волны коронавируса от первой. По словам Елены Утемовой, сейчас во Владимирской области лечение пациентов с ковидом не сопровождается отменой плановой госпитализации для остальных. А значит, помощь могут получить больные с другими диагнозами. Тогда как весной сотни людей не смогли пройти обследование и попасть на прием к врачу по основным заболеваниям.

Весной открытие ковидных госпиталей совпало с остановкой плановой помощи. И тогда медработники переходили работать в ковидный госпиталь. Сегодня мы стараемся максимально сохранить плановую помощь, которую так долго ждали наши жители, — отметила Елена Утемова в эфире телеканала «Губерния». — Поддержание этого баланса, к сожалению, приводит к тому, что мы периодически испытываем дефицит, и в первую очередь дефицит анестезиологов-реаниматологов. Сама койка с монитором и аппаратом ИВЛ не решит проблему пациента. С ним должен работать врач.

Глава областного департамента здравоохранения Елена Утемова.

По словам Елены Утемовой, ситуация с распространением коронавируса в области сейчас тяжелая. Регион уже вышел на пиковые значения весны по ежедневному приросту заболевших. Эта цифра уверенно перешагнула за 70 случаев инфицирования в сутки и продолжает расти. Сегодня положительные тесты получили 82 человека. В этом контексте перед системой здравоохранения стоит главный вопрос: насколько она готова к такому развитию событий?

Плановую медицинскую помощь власти региона отменять не собираются.

Готовность системы здравоохранения определяется прежде всего числом открытых инфекционных госпиталей, наличием необходимого оборудования для проведения в том числе интенсивной терапии, а самое главное — это наличие кадровых ресурсов, — отметила глава облздрава. — Сразу скажу, что наличие максимального коечного фонда, которое было развёрнуто во Владимирской области на пике первой волны, — 903 койки. Только в хирургическом корпусе областной клинической больницы было 180 мест для пациентов с ковидом. Однако в середине сентября он вернулся к своему привычному режиму работы. И наши жители очень ждали, когда им будет оказываться плановая хирургическая помощь по тем профилям, которые были сконцентрированы в этом госпитале, в том числе помощь высокотехнологичная. 20 сентября этот корпус заработал, но подступила вторая волна.

Хирургический корпус ОКБ могут снова отдать под ковидный госпиталь. Фото «Призыва»

На этом фоне областные власти приняли решение приостановить прием пациентов в хирургический корпус ОКБ. В департаменте не исключают, что его снова придется отдать для инфицированных ковидом. При этом, по словам Елены Утемовой, большинство профилей, которые стали временно недоступны в областной клинической больнице, продублированы в других медучреждениях региона. За исключением проктологии и челюстно-лицевой хирургии.

Сейчас в стационарах находится каждый третий пациент с коронавирусом. В ковидных госпиталях заняты 674 койки. Больше 1100 человек лечатся дома. На ИВЛ — 14 пациентов с коронавирусом.  Для сравнения, на пике заболеваемости весной число людей, одновременно подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, доходило до 25.

Ранее «Призыв» сообщал, что делать, если вы заподозрили у себя коронавирус. Кому звонить и как отстоять свои права на медицинскую помощь.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»


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