Облздрав обозначил сроки готовности тестов на коронавирус

Проводить тесты на COVID-19 должны в течение положенных 48 часов. Об этом заявила директор департамента здравоохранения Елена Утёмова. Ежедневно лаборатории Владимирской области проводят около 2000 исследований на коронавирус. Но этого явно недостаточно, чтобы обеспечить всех пациентов ПЦР-диагностикой. Из регионального бюджета будут дополнительно направлены 55 миллионов рублей на организацию тестирования. «Мы будем рассматривать вопрос о покупке услуги тестирования на стороне, как это делают другие регионы», — объяснила Елена Утемова. Это должно решить проблему. Координатором процесса будет выступать областная клиническая больница. Она станет единым распределительным центром.

Как уточнила глава облздрава, тесты теперь делают только пациентам с симптомами ОРВИ. У контактных лиц, как было прежде, анализ на коронавирус брать не будут. Сейчас они подлежат обычному наблюдению в изоляции.

— Тестированию подлежат все пациенты, имеющие признаки острого респираторного заболевания. Если пациент находится в стационаре, то его проводят здесь. Если амбулаторно, то поликлиника по месту прикрепления ему обеспечивает проведение тестирования. И результат теста поступает непосредственно в ту поликлинику, которая забрала биоматериал от пациента, — пояснила Елена Утёмова.

Исследования на коронавирус обязаны проводить за 48 часов.

Практика же показывает, что проблема с тестированием на коронавирус появилась еще весной, с тех пор она только обострилась. Как сообщают «Призыву» жители Владимирской области, многим медики не предлагают делать тест даже при всех симптомах, затягивают сроки или не озвучивают результаты совсем.

— Вчера моя свекровь ждала шесть часов «скорую» со всеми признаками ковида: одышкой и температурой. Там сразу сказали: мест в больницах нет, вызовов очень много, а тесты они не делают. Просто больничный на две недели открывают — и так все пройдет за это время, – пожаловалась жительница Владимира.

К слову, сама женщина сдавала тест еще в апреле в Суздальском районе, а результат так и не пришел. В таком случае директор департамента здравоохранения предлагает жаловаться в территориальную поликлинику, где брали мазок. Там обязаны запросить результат повторно.

В ближайшее время во Владимирскую область придет партия новых экспресс-тестов «Рапид». Ими оснастят бригады скорой помощи, которые выезжают на вызов, а также отделения неотложной помощи, которые работают при поликлиниках. Такие тесты позволят за 10-15 минут определить наличие антител к коронавирусной инфекции. Медики с учетом клинической картины смогут принять правильное решение по дальнейшей маршрутизации пациента.

В данный момент ковидом болеют более 1400 жителей Владимирской области. На этой неделе в сутки фиксируется более 50 новых случаев. Коэффициент распространения вируса в регионе накануне составил 1,29.

Ранее «Призыв» сообщал, что департамент здравоохранения ведет переговоры с медцентрами Владимира о проведении КТ легких по полису.