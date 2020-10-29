Вопрос: «Нужны ли школьнику карманные деньги?» давно перестал быть спорным. Нужны! Чем старше становятся дети, тем больше их каждодневные потребности. Сумма карманных денег растет вместе с детьми. И здесь родители встают перед сложной проблемой: как контролировать расходы ребенка?

Алексей Муромцев, папа 15-летнего Матвея, эту проблему решил год назад, когда сыну исполнилось 14 лет.

— Как только Матвей получил свой первый паспорт, мы пошли с ним в Сбербанк и оформили «Молодежную» карту. Эта карта – настоящая палочка-выручалочка для нашей семьи. Раньше для меня сложно было определить – сколько карманных денег должно быть у ребенка. Парень достаточно взрослый, и фраза: «папа, дай денег», звучала в доме постоянно. То сходить в кино с друзьями, то тетрадки купить, то подарок однокласснику подарить… Все эти траты сложно было контролировать. И мы с женой всегда сомневались: дать крупную сумму или выдавать каждый день понемногу. Если давали сразу много, деньги подозрительно быстро заканчивались. А если выдавали по чуть-чуть, тут же возникали непредвиденные расходы, и сыну приходилось занимать у друзей, чтобы хватило на проезд до дома. Бывали случаи, когда наш ребенок терял крупные суммы денег.

Когда у Матвея появилась своя банковская карта, многие проблемы разрешились сами собой. Через сервис Сбербанк Онлайн я в любой момент могу перевести нужную сумму на карту сына. Мы с ним договорились, что в любой момент я могу попросить показать расходы по карте. Пользуюсь этой мерой редко, но парень знает, что родительский контроль присутствует, и это дисциплинирует. С банковской картой нет риска потерять деньги. К тому же у нашего школьника вырабатывается привычка управлять своими расходами. Он учится самостоятельно планировать траты и распоряжаться накопленными бонусами. Недавно сын подарил маме на день рождения ее любимый крем для лица. Жена уверена, что это я дал ему денег на подарок. Но на самом деле Матвей заказал косметику на сайте Озон, а расплатился накопленными бонусами «Спасибо от Сбербанка».

Если говорить о расходах на обслуживание карты, они число символические – 150 рублей в год, или 12,5 рублей в месяц. Совершенно мизерная плата за удобство, скорость и надежность. Карта обладает всеми функциями «взрослого» пластика: ей можно расплачиваться бесконтактно, делать переводы, а при желании можно заказать карту с индивидуальным дизайном. Как отец подростка, я очень доволен, что Сбербанк помог решить нам проблему карманных денег. Рекомендую всем родителям, детям которых исполнилось 14 лет, оформить такую карту.