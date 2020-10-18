Нужна ли русскому языку орфографическая реформа?

«Правила русской орфографии и пунктуации» опубликованы в 1956 году, словари составлены, учебники изданы. Чем же занимаются современные ученые-лингвисты?

Одним из перспективных направлений в лингвистических исследованиях 21 века становится языковая политика государства. Любое современное государство сталкивается с решением таких проблем, как сохранение языков коренных народов, повышение общей грамотности населения, определение статуса государственного языка, законодательное регулирование языковой сферы и др. Не менее важна языковая политики и за пределами страны. Так, распространение русского языка за рубежом позволяет популяризировать на международном уровне ценности и культуру России.

Сегодня языковая политика изучается с разных сторон. К примеру, коллектив ученых Финансового университета объединил усилия лингвистов, экономистов, юристов для эффективного описания и решения проблем языковой политики России, а также для выявления связи языковой политикой регионов и ее влияния на экономику. Данное исследование было подготовлено по государственному заданию Финуниверситету.

Итак, одним из этапов исследования было проведение мониторинга по изучению отношения граждан России к языковой политике государства. Для этого было проведено онлайн-анкетирование более 1000 респондентов из 40 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, республик Башкортостан, Коми, Татарстан, Чувашия, Архангельской, Владимирской, Калининградской, Свердловской, Тюменской и др. областей.

Реформе русского языка быть?

Сначала участники опроса указали родной язык и язык повседневного общения: для 90% опрошенных родным является русский язык, для 4% – татарский, для 2% – башкирский или украинский, для 1% и меньше – даргинский, чувашский и эрзянский. Так, мы видим, что даже среди 1000 опрошенных можно наблюдать ситуацию многоязычия, характерную для всей Российской Федерации.

Опросник показал, что 15% респондентов не знакомы с термином языковая политика, а более 40% не смогли назвать ни одного инструмента языковой политики.

Некоторые респонденты все же вспомнили законодательные акты, регулирующие статус русского языка, образование и итоговую аттестацию на русском языке.

Частные вопросы внутренней языковой политики вызвали живое обсуждение: законы о русском языке, образование, реформы языка. К примеру, более половины участников опроса считают, что использование русского языка (запрет заимствований или нецензурной лексики) необходимо регулировать законами, так как подобные меры достаточно эффективно работают во Франции и Японии. Треть считает, что законодательство не может влиять на язык, 8% (преимущественно филологи) высказали мнение, что язык регулирует свое состояние самостоятельно, без вмешательства государства.

Еще один важный вопрос языковой политики РФ – это орфографическая реформа русского языка, которая много лет обсуждается учеными. Необходима ли русскому языку орфографическая реформа в ближайшие годы? На этот вопрос 62,5% респондентов отвечают отрицательно, так как данная реформа будет связана с «переучиванием» людей, переизданием книг, большими экономическими затратами. 17,5% убеждены в необходимости орфографической реформы, 20% респондентов указывают, что решение данного вопроса необходимо принимать лингвистам.

Государственный и национальные языки в образовании

Один из элементов языковой политики любого государства – образование на государственном языке. Сколько часов отвести на его изучение? Допустимо ли изучать родные языки коренных народов в государственной школе? Нужны ли школы на национальных языках республик РФ?

Интересно, что на вопрос об изменениях в изучении русского языка в школе и в вузе, большинство респондентов указали, что в школе достаточно часов на изучение русского языка, не следует увеличивать часы, так как они не влияют на общую грамотность, особенно в интернете. Участники опроса отмечают, что нужно усилить подготовку учителей в вузах, учить их методике преподавания, а в школьном курсе русского языка изменить темы: сделать курс русского языка более практическим, дополнить уроки в старших классах и вузовские курсы тренингами по публичным выступлениям и деловой переписке.

Часть вопросов касалась обучения на национальных языках республик РФ. Так, более 80% участников опроса уверены в необходимости изучения в школах республик РФ национальных языков (татарского, башкирского и др.), объясняя свое решение важностью сохранения культурного наследия данных народов, а также их правом на самоопределение и национальную идентичность. При этом обучение в школах республик РФ полностью на национальных языках поддерживают только 54% респондентов, 46% уверены в необходимости обучения только на государственном языке РФ.

Зависит ли доход от знания языка?

В проведенном опросе одним из важнейших был вопрос о взаимосвязи материального достатка респондента и знания русского языка. 35% опрошенных связывают свой уровень заработка и свое социальное положение с уровнем владения русским языком, тогда как 56% респондентов посчитали, что их доходы никак не зависят от языковых компетенций. Любопытно, что сводные данные опроса позволяют проследить, что утвердительные ответы дают люди с высшим образованием, а отрицательные ответы принадлежат студентам юридического, экономического, филологического (!) направлений, а также работниками IT-сферы. Таким образом, студенты не считают владение государственным языком важной компетенцией, влияющей на их материальный достаток, следовательно, не мотивированы повышать уровень лингвистических знаний.

Таким образом, мониторинг показал, что носители русского языка недостаточно знают о языковой политике государства, хотя ежедневно становятся ее участниками. Респонденты весьма консервативно относятся к законодательному регулированию и реформированию языка, при этом большинство опрошенных понимают значимость государственного языка и необходимость его изучения. Однако многие респонденты (особенно студенты) не связывают уровень владения государственным языком и свой материальный достаток. Думается, такая ситуация складывается потому, что, с одной стороны, работодатели и клиенты не предъявляют серьезных требований к языковой компетенции сотрудников. С другой стороны, родной язык находится для его носителей не в материальной, а в духовной и социальной плоскостях. При этом трудовая дискриминация по языковому признаку, безусловно, тормозит развитие экономики регионов РФ. К примеру, в регионах РФ с двумя государственными языками могут отказать в приеме на работу специалисту, не владеющему национальным языком республики. Итак, выявление влияния языковой политики государства на его экономическую эффективность, информирование и осознанное вовлечение граждан в реализацию языковой политики становятся приоритетными задачами на ближайшее будущее