Новый антирекорд по коронавирусу: 95 заболевших за сутки

Новый день принес Владимирской области новый антирекорд по коронавирусу. За минувшие сутки в регионе заболели сразу 95 человек, сообщил Роспотребнадзор. Накануне было 92 инфицированных. До абсолютного рекорда, поставленного на пике первой волны заболевания, осталось всего ничего: 18 мая за сутки в регионе заболели сразу 99 человек.

В лидерах по числу заболевших COVID-19 за последние 24 часа вновь Владимир – 18 человек. При этом случаи заражения отмечаются практически во всех районах области. 16 человек инфицированы в Муромском районе, 13 — в Гусь-Хрустальном, 8 — в Ковровском. По 5 положительных тестов получили жители Кольчугинского и Судогодского районов, по 4 — Александровского, Петушинского, Гороховецкого и Селивановского районов. По 3 случая отмечено в Меленковском и Юрьев-Польском районах, по 2 случая — в Суздальском, Собинском, Вязниковском районах и Радужном.

Всего за время пандемии инфекцию подтвердили у 9212 жителей Владимирской области.

Активными носителями вируса на данный момент являются 2353 человека, накануне цифра была меньше – 2329 человек. Победили болезнь 6603 пациента с ковидом. В том числе за минувшие сутки выписали 68 человек. Не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 256 жителей области. За прошедшие 24 часа зафиксированы три смерти.

Ранее «Призыв» сообщал, что в областной клинической больнице снова заработал ковидный госпиталь. В минувшие выходные туда поступили первые 30 пациентов.